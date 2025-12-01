兩大MSCI台股雙旗鑑指數調整 國泰兩大ETF調整成分股

依據MSCI指數公司資訊，國泰永續高股息ETF（00878）追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增三檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）及臻鼎-KY（4958）；刪除三檔為微星（2377）、萬海（2615）及大聯大（3702）。國泰投信表示，這次新增的京元電子、鈊象、臻鼎-KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數MSCI台灣指數剔除，故這次同步刪除，此外，萬海則因ESG評級變動而剔除。

法人分析，MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數這次調整，維持該指數向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數不多，有利其所連結的ETF費用率降低。該指數著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求，降低景氣循環股或單一產業比重過高之機率。

此外，國泰投信旗下市值型的國泰台灣領袖50 ETF（00922）追蹤指數為MSCI另一旗鑑級台股市值型指數－MSCI台灣領袖50精選指數也同步進行成分股調整，新增致茂（2360）、貿聯-KY（3665）、永豐金（2890）、華南金（2880）、欣興（3037）、川湖（2059）、健策（3653）、信驊（5274）、金像電（2368）、京元電子、創意（3443）等11檔；刪除中鋼（2002）、長榮（2603）、台泥（1101）、統一超（2912）、技嘉（2376）、研華（2395）、力旺（3529）、和碩（4938）、矽力*-KY（6415）、旭隼（6409）等10檔，主因市值排序變化而新增或刪除，惟中鋼因EPS表現未符指數標準而被剔除。

觀察MSCI台灣領袖50精選指數的核心理念，是協助投資人在布局台灣頂尖的50大權值股時，也能夠捕捉其中低碳轉型進程表現領先的企業，整體產業比重上，也較傳統市值型指數更為均衡。追蹤該指數的00922，更是國內首檔在ETF單一持股上限放寬後，成功提升台積電（2330）權重至對齊大盤目標的市值型ETF。截至11月25日，台積電權重已超過42%，相較傳統市值型ETF，00922在避免過度集中風險上更具有優勢，並可同步受惠鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）等「護國群山」的成長動能，適合定期定額納入長期投組。

國泰投信ETF研究團隊指出，市值型ETF與高股息型ETF的投資目標截然不同。市值型ETF主要聚焦台灣大型企業，納入如台積電、台達電等具高度成長潛力但股息相對較低的公司，適合作為核心配置，為投資組合奠定基礎。相較之下，高股息型ETF則以股利率為篩選重點，波動度相對較低，適合追求穩健並有現金流需求的投資人。透過兩者搭配，投資人可望更全面掌握台灣具代表性的優質企業，不論市場題材更迭或類股輪動，皆有機會參與成長紅利，提升整體投資效益。配置建議方面，若投資人本業收入穩定，可採「市值型七成、高股息三成」的比例；若風險偏好較低且重視現金流，則可提高在高股息ETF比重，以兼顧成長與息收，打造更具韌性的資產配置策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。