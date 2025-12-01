現在的0050太過美好？雨果「拉長時間看」…才知道有多殘酷

＊原文發文時間為11月28日

「你的信仰會不會只是來自最近的高獲利」

談到台灣最老牌、最知名的ETF，大家腦海中浮現的第一個代號絕對是0050。最近市場上最熱門的話題，莫過於元大台灣50在2025年中的拆股秀了。這次一拆四的大動作，把原本高不可攀的股價瞬間變得親民許多，一張只要幾萬塊就能入手。

這波操作確實奏效，看看那精美的成交量，簡直是用「噴」的來形容。無數小資族、大學生，甚至原本只敢把錢放定存的保守族群，都趁著這波門檻降低大舉進場。彷彿只要買進這檔代號，就能搭上財富自由的列車。但在一片歡騰聲中，我們是否該冷靜下來思考一下？

現在大家看到的0050，是一條長期向上、不僅填息還頻創新高的完美曲線。但如果把時間軸拉長，甚至回到十幾年前，這檔ETF在許多資深股民心中，其實有著完全不同的樣貌。這篇要帶大家穿越時空，看看這二十年來到底發生了什麼事。

這一切得從2016年這個關鍵的分水嶺說起。在這之前，台灣股市其實經歷了一段相當漫長的「磨難期」。那時候的台股結構跟現在完全不同，並不是由台積電一家獨大，而是傳產、金融與電子股三足鼎立，甚至可以說是「百家爭鳴但缺乏領頭羊」的狀態。

回想一下2003年到2015年這段期間，雖然0050已經上市，但如果你是當時的投資人，想要「長期持有」根本是一場意志力的極限考驗。數據顯示，這十二年間的年化報酬率只有5%出頭，但波動率卻高得嚇人，將近三成。這意味著你得忍受像是坐雲霄飛車般的震盪，卻只拿到比定存好一點點的回報。

那時候的台股充斥著像是塑化、鋼鐵這類景氣循環股。這些公司的股價走勢往往是A型的，景氣好的時候漲上去，景氣一反轉又跌回原點。對於持有指數的投資人來說，這就是最痛苦的「區間震盪」。指數就在六千點到九千點之間來回洗刷，每次只要碰到「萬點」這個天花板，大家就嚇得趕快賣股票。

最經典的例子莫過於2008年的金融海嘯。那時候0050的股價幾乎腰斬，試想如果你從2003年一上市就開始存股，存了五年，結果一覺醒來發現帳面獲利全部歸零，甚至還倒賠。在這種絕望的氛圍下，當時大部分的人都會選擇停損出場，認定「存股」根本是騙局。

所以，如果有人問「2016年以前有辦法長期持有嗎」，答案恐怕是很殘酷的。在當時的時空背景下，選擇波段操作、高出低進，其實才是符合人性的理性選擇。那是一個沒有護國神山庇蔭，只有赤裸裸景氣循環搏殺的舊時代。

然而，就在2016年前後，事情發生了劇烈的變化。這不只是數字上的跳動，而是整個台股體質的「典範轉移」。最核心的關鍵當然就是台積電。隨著先進製程技術甩開對手，台積電拿下了蘋果等科技巨頭的大單，獲利能力開始爆發。

這直接導致了0050成分股權重的失衡。以前台積電可能只佔指數的一兩成，但在這幾年卻一路攀升到四成甚至五成以上。這時候的0050，已經不再是反映台灣整體經濟的指標，它搖身一變，成為了全球半導體產業的縮影。

從這時候開始，投資人發現0050變得「很不一樣」了。它的走勢不再跟台灣內部的消費或薪資成長掛勾，而是跟著費城半導體指數連動。只要那斯達克打個噴嚏，台股就跟著感冒。但也正因為搭上了全球科技股的飆漲列車，0050的報酬率開始呈現指數級的跳升。

尤其是2020年疫情爆發後，全球央行瘋狂印鈔票，加上後來的AI人工智慧浪潮，大量的資金湧入科技股。這段期間進場的投資人簡直是太幸福了，他們享受到了企業獲利成長與本益比擴張的雙重紅利，年化報酬率動輒18%甚至20%。

這種令人咋舌的高績效，很容易讓人產生一種錯覺，以為這就是股市的常態。這也是為什麼到了2025年，當0050宣布拆股、股價變得親民後，會引發如此瘋狂的搶購潮。大家看著過去五年那條漂亮的右上角曲線，心裡想的都是「買了就會賺」。

這在行為金融學上有個名詞叫做「近時偏誤」。人類的大腦很容易被最近發生的事情給制約，我們下意識地認為過去幾年的高成長會一直持續下去，而選擇性地遺忘了2015年以前那段長達十幾年的低迷歲月。

現在進場的投資人，很多人其實並不清楚自己買的到底是什麼。他們口中喊著要「分散風險」、要「指數投資」，但實際上他們買進的是一個高度集中在半導體單一產業的基金。這跟教科書上說的分散投資其實有很大的落差。

現在的0050，成也台積電，敗也台積電，怪不得有人說與其買0050不如直接買台積電。這是一種「雙面刃」。在半導體景氣好的時候，市值加權機制會自動幫你把錢壓在最強的股票上，讓強者恆強。但如果哪天半導體週期反轉，或是地緣政治風險升溫，這種集中度的風險將會帶來巨大的殺傷力。

特別是2025年爆出的歷史天量，這在技術分析上往往是一個值得警惕的訊號。當市場上連平時不關心股市的人都在討論0050拆股好便宜、無腦買的時候，通常代表市場情緒已經來到了一個極致的高點。這時候進場的資金，很多是受到「錯失恐懼症」驅使的。

看到身邊朋友因為買台積電或ETF資產翻倍，自己卻兩手空空，那種心理壓力是很大的。為了消除這種焦慮，很多人會不顧股價位階高低，選擇直接衝進場。他們以為是在做長期投資，但往往沒有做好資產縮水三成甚至五成的心理準備。

我們必須很誠實地說，2025年的0050已經「變質」了。它不再是當年那個分散在金融、傳產、電子各個領域的台灣50指數，它更像是一檔「全球先進製程概念基金」。這並不是說它不好，而是投資人必須清楚認知到這個本質的改變。

未來的市場恐怕很難再像過去幾年那樣風平浪靜地每年漲兩成。如果將預期報酬率線性外推，認為未來十年都能維持這種高成長，那絕對是危險的。合理的做法應該是將預期報酬下修，回到股市長期平均的6%到8%左右，才不會在市場修正時因為失望而恐慌拋售。

此外，所謂的「存股」，絕對不是無腦買進之後就不管它。在2025年這個高基期的當下，更應該要檢視自己的資產配置。既然0050已經高度集中在科技股，那麼你手上的其他資產，是否應該避開科技類股，去配置一些債券或是防禦型的標的呢？

還有一個很容易被忽視的風險，叫做「倖存者偏差」。我們現在回頭看0050的成分股，看到的都是留下來的贏家。但那些曾經風光一時，後來卻慘遭淘汰的公司呢？像是當年的股王宏達電、面板五虎、太陽能大廠，都曾經佔據指數很高的權重，最後卻跌到讓投資人懷疑人生。

指數的汰弱留強機制固然能保證長期向上，但過程中被剔除的那些公司，如果你不幸在它們權重最高的時候重壓，那種虧損可是實實在在的。現在半導體雖然如日中天，但科技產業的變遷是非常殘酷的，誰也無法保證下一個十年領頭羊會不會換人做。

所以，對於現在大舉投入0050的朋友，我想要傳達的並不是唱衰，而是一個提醒。我們正處在一個資金狂潮與基本面轉型的十字路口。享受科技紅利的同時，千萬不要忘記風險意識。

千萬別把「運氣」當成「實力」，也別把「多頭市場的紅利」當成「理所當然」。2016年以前的投資人之所以難以堅持，是因為市場環境艱困，而現在的投資人之所以瘋狂，是因為被近期的績效給迷惑了。

對於2016年以前的投資人來說，要長期持有0050是相當困難的，畢竟那個時期的年化報酬率並不如現在那麼耀眼，而且還有所謂的萬點魔咒。現在所有資產ALL IN 0050也是有風險的，不能等到股市大回檔之後才來後悔，當初沒有認真做好資產配置。

總而言之，0050確實是參與台灣經濟成長最好的工具之一，這點無庸置疑。但請記得，它已經變了，市場也變了。用舊的思維去看新的市場是不行的。同樣的，用過度樂觀的預期去面對未來的挑戰，更是危險的。保持謙卑，做好資產配置，才是能在股市長久生存的不二法門。

補充：圖二的0050成交量明顯暴增，主要是因為0050在六月份1分為4後，原本只能買一張的資金，變成可以買4張了，所以光看成交張數會有放大4倍的結果。如果把股價與張數相乘，0050在六月後的日平均成交金額是有提高，但沒有圖表上的成交張數變化成長好幾倍這麼誇張。

