台股原型ETF六個月績效榜單出爐…00981A奪冠、00894成黑馬焦點！

聯合新聞網／ 綜合報導
台股原型ETF六個月績效榜單出爐，科技與AI族群包辦前五名；00981A、00894、00935...等ETF表現亮眼，顯示資金明確追逐成長趨勢。圖/本報資料照片
財經主持人詹璇依近日在臉書分享台股原型ETF六個月績效排行，統計至11月最後一個交易日（11/28），前五名清一色由科技與AI供應鏈相關產品包辦，再度凸顯科技資產在今年行情中的強勢地位。

六個月績效前五名出爐

詹璇依指出，本次排行的六個月報酬表現亮眼，前五名依序如下：

統一台股增長（00981A）62.58％
中信小資高價30（00894）50.67％
野村台灣新科技50（00935）48.09％
富邦科技（0052）44.82％
國泰台灣科技龍頭（00881）44.25％

她表示，00981A 拿下冠軍並不讓人意外，主動式基金在趨勢明確的行情中，確實展現出更強的彈性與爆發力。

詹璇依分析，無論主動或被動策略，本次上榜的ETF幾乎全部壓在「科技、半導體、AI 供應鏈」等產業，顯示今年市場的最大共識，就是透過ETF參與科技浪潮，是效率最高的做法之一。

她在文中提到：「透過ETF形式參與市場，是今年捕捉AI科技浪潮最有效率的方式。」

黑馬00894受關注：高價股一次打包

除了冠軍之外，詹璇依也點名近月討論度升高的00894。她坦言過去對這檔產品較不熟悉，但觀察績效表現後，認為其背後邏輯頗具代表性。

根據她的整理，00894具備三項特色：

1.降低高價股門檻：不需買整張，不需單押，讓小資也能持有台積電、聯發科等高價權值股。

2.一籃子優質公司：主要持股集中治理良好、獲利穩定且股價領先的高價企業，包括台積電、台達電、廣達等科技核心龍頭。

3.分散單壓個股風險：高價股零股難以均衡配置，透過ETF更能有效分散。

她指出，近期創下股王紀錄的信驊，也能透過00894參與，「這檔ETF的走向非常明確，就是壓在科技和AI成長趨勢上。」

投資前仍需注意風險

詹璇依提醒，榜單多數ETF報酬亮眼，但本質上都高度集中於科技產業，投資人仍需衡量自身風險承受度再做配置。

她也表示：「如果你相信AI和科技的長線成長，00894是既能分散風險、又能參與成長紅利的工具，但所有配置都要與個人風險承受度相符。」

台股ETF熱度持續延燒

隨著科技股領漲，台股今年ETF表現相當火熱，從主動式到原型ETF都出現強勢反彈。

詹璇依形容，今年榜單由基金產品「全面霸榜」，顯示投資人透過ETF捕捉行情已成為主流方式。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00894中信小資高價30 00935野村臺灣新科技50 0052富邦科技 00881國泰台灣科技龍頭

