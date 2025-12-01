這ETF持有美股八大科技巨頭比重逾六成 把握AI多頭行情

美股近期震盪拉回，貝萊德投信認為，這波修正屬於漲多後的健康回檔，基本面並未轉弱。隨著AI題材持續擴散、企業財報亮眼，加上國際資金簇擁與政策環境偏多，美股後市仍具續航力。看好AI趨勢的投資人，不妨透過貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813）布局，八大科技巨頭權重合計逾六成，涵蓋輝達、蘋果、微軟等主力龍頭股，更能精準掌握AI主流方向。

市場近來擔心AI類股估值偏高、美國聯準會可能延後降息，引發短線波動。不過，009813經理人楊貽甯分析，AI發展仍在早期階段，目前應用滲透率僅約10%，距離往往在滲透率突破30%才會出現的成長趨緩階段，仍有不小差距。即使企業大幅擴增AI資本支出，但整體固定資產投資占美國GDP比重仍落在歷史平均水準，並未出現過熱訊號；從評價面來看，目前美國科技股本益比約32倍，也遠低於科技泡沫時期逾50倍，顯示整體估值仍相對健康。

楊貽甯分析，美股後市仍有三大支撐力道：其一，資金動能強勁，企業在財報季後陸續啟動庫藏股，外資自4月以來也持續加碼美股，持有比重升至18%，創下新高水準，反映市場對美股仍具信心；其二，儘管聯準會降息時點恐延後，但美國依舊處於降息循環且觀察利率期貨，2025年12月降息機率再次拉高，已高達八成。同時美國財政負擔沉重、就業市場轉弱的環境下，聯準會後續仍有降息空間，有利風險資產表現；其三，企業基本面較穩健，今年全球主要市場中，唯有美股由企業獲利驅動上漲。FactSet統計顯示，標普500企業已有95%公布第3季財報，其中83%盈餘優於預期、76%營收超出預期，綜合淨利率達13.4%，顯示在成本壓力及貿易不確定中，美國企業仍展現強勁韌性，以科技、公用事業與金融族群成長最明顯。

投資布局上，楊貽甯指出，台灣投資人普遍偏重台股，若適度提高海外配置，有助拉升整體組合的表現，而美股可視為首選市場。從長線觀察，美股企業獲利在過去25年累積成長逾300%，也使美股能長期領先全球主要市場。其中，科技仍是推升美股的核心主軸，AI八巨頭（輝達、微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta、博通、特斯拉）不僅是獲利成長的主要引擎，也是支撐美股持續走強的關鍵力量。

009813所追蹤的標普500卓越50指數，八大科技巨頭的比重超過六成，對看好AI長線趨勢的投資人而言，009813可一次布局八大科技龍頭，有助把握下一波AI多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。