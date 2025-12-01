快訊

主動式ETF到底好不好？網：00981A都賺到流湯了

主動式ETF爆紅，但爭議仍在於「經理人能否長期打敗大盤」。績效亮眼者不少，但風險也完全跟著操盤能力走。圖/本報資料照片
一名網友表示自己投資偏保守，這兩三年才開始買ETF，最近也接觸正二，但對「主動式ETF」的爭議始終看不懂。他坦言績效看起來不差、選股邏輯也有基本股池篩選，實在不明白為何常被財經網紅形容成「洪水猛獸」。他進一步把疑問丟上版面，引發討論。

原PO認為，主動式ETF基本上是從一定股池中挑選成分，邏輯上不算離譜，「就算說是跟單經理人，也比跟單鄉民或網紅更合理吧？」因此想請教板友：「主動式到底問題在哪？」該篇文章也附上多張圖片佐證，底下留言迅速炸開。

不少網友認為主動式ETF本質沒有問題，關鍵在於「遇到強經理人績效自然強」，留言包括「你說的都對、總有適合你的ETF或標的」、「短期操作主動式ETF應該不錯才對」、「00980A確實強」、「我奔騰跟00981A都賺到流湯 給你參考」、「有賺錢就好」、「統一奔騰長期贏大盤吧 買主動就看操盤人實力」。

也有人指出台股特性不同於美股，主動策略仍能發揮，「選台股又不是選美股 為什麼都要拿美股來比」、「台灣基金很強，看操盤人就好」。

另一派則提醒主動式最大風險在於「經理人能力」與「長期統計劣勢」，例如「問題就是20年之後他有88%的機率輸給大盤」、「主動型=把錢拿給投信去賭」、「基金經理人績效可能不穩，長期輸50的很多」、「長期就是輸大盤的東西」、「管理費高，內扣長期拉開差距」、「沒走過熊市，不好說」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

