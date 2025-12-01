主動式台股ETF規模創高、劍指千億 科技型後市最看俏

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
五檔主動式台股ETF。（資料來源:CMONEY、2025/11/28）
雖然台股大盤指數11月下跌，不過今年市場投資新寵主動式台股ETF規模月增268億元，總規模創下新高突破800億元大關，來到805.45億元，直朝千億元挺進。目前市場上共有主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A）五檔主動式台股ETF。

ETF理財達人表示，主動式台股ETF，可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，年底前預計還有4檔即將募集，值得一提的是，其中群益00992A是首檔也是唯一一檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域之創新題材，更是能靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會，預計12月8日開始募集，投資人可多留意相關投資契機。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，雖然在輝達財報強勁、技術面出現止跌訊號的帶動下，台股由低檔拉出反彈，但整體結構仍呈現「高檔震盪」格局。建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心。如先進製程、HBM、光通訊、高階CCL、散熱、電源；整體而言，Fed年底前再降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易強調，近期大盤指數於財報利多刺激下強勢跳升，不僅迅速回補先前空方缺口，也帶動籌碼完成有效換手。然而，短線連續上攻後，市場追價意願明顯轉為審慎，技術反彈雖可延續，但月線壓力區將成為多空拉鋸主戰場，盤勢震盪加劇、呈現箱型整理態勢。此時還是以選股不選視為最佳策略，AI發展需求帶動AI基建有利台灣供應鏈，投資人可多留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982A主動群益台灣強棒 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 00981A主動統一台股增長 00984A主動安聯台灣高息

