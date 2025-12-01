00981A半年績效贏0050約20幾％能取代？棒棒：一檔如基底、另像火箭機動型加速器

主動統一台股增長（00981A）自5月27日上市以來話題不斷，半年績效竟衝上64%，明顯領先大盤，也大幅超車元大台灣50（0050）的40%報酬，引發市場高度關注。財經創作者棒棒在影片中分析這波主動式ETF熱潮，直言：「績效會說話，這真的很驚人。」

主動ETF百家爭鳴 00981A成焦點

棒棒指出，主動式ETF今年正式進入「春秋戰國時代」。

從定期定額排行榜即可看出熱度，甚至已有主動ETF擠進前20名。他提到：「主動式ETF的規模成長速度很誇張，投資人真的買單。」

截至11月底，主動式台股ETF已達五檔，其中四檔主攻成長、一檔主攻高息。棒棒觀察，主動策略吸金速度遠超過預期。

00981A熱度關鍵在績效：半年贏大盤24%

從上市首日算起，00981A報酬率為64%，同期0050則為40%。棒棒強調：「0050 已經表現不錯，但00981A整整高出24%，主動選股的潛力很明顯。」

他也提到，雖然上市初期外界有不少質疑，但台股不像美股是完全透明的大市場，「台股更適合主動型策略存在」。

值得注意的是，00981A的操盤手與統一投信旗下的主動基金同屬一位經理人。他回顧統一奔騰基金的數據，從2022年3月至今，績效高達168.98%，「這位經理人的表現真的強。」

00981A能取代0050嗎？棒棒：本質完全不同

對於市場常問的「00981A 可不可以取代 0050？」棒棒給出明確結論：「兩檔本質差太多了。」

他進一步說明：

0050是被動複製大盤，買前50大市值公司，不主動選股。

00981A完全看經理人選股能力，從台股前300大企業中挑潛力股，目標是「打敗大盤」。

棒棒強調：「0050比較像基底，00981A比較像火箭機動型加速器，不能直接互相取代。」

主動ETF vs 主動基金：最大差異在透明度與操作自由

棒棒指出，主動式 ETF（00981A）和主動式基金（如統一奔騰）雖由同一位經理人操盤，但運作方式有差異。

他解釋：「ETF每天要揭露持股，小型股容易被跟單；基金不用公開那麼快，所以布局更靈活。」

此外，ETF能盤中交易，也能拿去質押；基金則適合定期定額、長線布局。

棒棒引用投信說法：「兩檔選股獨立操作，但重疊度大概6至7成。」

績效與風險並存：上漲快 下跌也快

棒棒分享半年淨值比較：

統一奔騰基金表現勝過 00981A約10%。

原因在於基金透明度較低、操作彈性高，牛市時更能發揮。

但他也提醒，在8/20大跌日，跌幅順序剛好相反：

統一奔騰跌最深 → 00981A 次之 → 0050 最抗跌

他形容：「主動策略就是這樣，上漲比誰都快，下跌也比較痛。」

投資人應怎麼選？棒棒：沒有一言堂

棒棒最後表示，三種產品定位本質不同：

0050：追求市場平均報酬、低波動 00981A：追求超額報酬、能承受風險

統一奔騰基金：長期定期定額、操作更自由

他提醒：「每個人的背景、家庭支出、風險屬性不同，不需要用自己的價值觀去套別人。最後能賺到錢的，才是適合你的策略。」

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。