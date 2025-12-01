快訊

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

淡水停水48小時補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

台股跌逾百點 期信ETF逆勢走揚、這檔大漲超過7%領先創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
白銀價格再創歷史新高，突破每英兩57美元。路透 路透通訊社
白銀價格再創歷史新高，突破每英兩57美元。路透 路透通訊社

台股1日震盪走低，盤中一度跌逾百點，盤面上，期信ETF成為焦點，其中，最亮眼的是期元大道瓊白銀（00738U），盤中一度大漲超過7.5%，最高來到48.17元，再度改寫盤中新高價。

觀察原型的期信ETF表現，1日除了期元大道瓊白銀跳空大漲外，期街口道瓊銅、期元大S&P黃金、期元大S&P石油、期街口S&P黃豆同樣呈現走揚，盤中漲幅介於0.2%至3.4%間不等，期元大美元指數則是在平盤附近震盪。

在油價部分，由於美國政府持續推進俄烏和平協議框架，消息指美烏雙方針對協議仍需就部分關鍵問題達成一致，投資人權衡俄烏達成協議的可能性，帶動油價反彈。

而金屬部分，則因聯準會12月降息預期升溫，美元匯價與美國公債殖利率雙雙回落，推動貴金屬價格走揚。

黃豆市場上，美國總統川普與中國國家主席習近平通話、美國貿易代表辦公室宣布將178項中國工業與醫療進口商品的301關稅豁免延長一年，有助提振投資情緒，中國恢復跟美國採購黃豆等穀物，中國將在接下來三年半，至少將購買8750萬公噸黃豆。

期元大道瓊白銀ETF研究團隊指出，受到政府關門而停擺的經濟數據開始陸續公布，多位聯準會官員表示就業市場惡化意味著可能需要更多降息，投資人對於12月降息的期待猛然拉升，帶動白銀價格強力反彈。

展望後市，基本面緊俏狀況應有助於白銀長期表現，然而投資人亦須留意短線銀價飆升幅度過大，恐將造成市場波動劇烈，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

11月台股開戶人數再創歷史新高突破1,371萬人 年輕世代成主力

俄烏停戰機會大...散裝貨櫃先開趴！慧洋-ky、中航領軍大漲

台股早盤跌近百點 台積電、鴻海疲軟

美股收紅 投顧：台股基本面佳AI扮推手

相關新聞

主動式ETF到底好不好？網：00981A都賺到流湯了

一名網友表示自己投資偏保守，這兩三年才開始買ETF，最近也接觸正二，但對「主動式ETF」的爭議始終看不懂。他坦言績效看起來不差、選股邏輯也有基本股池篩選，實在不明白為何常被財經網紅形容成「洪水猛獸」。

00981A半年績效贏0050約20幾％能取代？棒棒：一檔如基底、另像火箭機動型加速器

主動統一台股增長（00981A）自5月27日上市以來話題不斷，半年績效竟衝上64%，明顯領先大盤，也大幅超車元大台灣50（0050）的40%報酬，引發市場高度關注。財經創作者棒棒在影片中分析這波主動式

退休計畫除高股息ETF外恐需搭配市值型！都明白：大盤漲1萬點00919淨值竟縮水

辭職9個月感言 1.男人辭職前，想好你自己的現金流，不然你會陷入所謂的黑字倒閉，也就是家裡有現金流但你沒有，你會變得很卑微因為你手心要向上 2.遠離無效社交，因為你沒收入沒頭銜以後可能會變成鄙

主動式台股ETF規模創高、劍指千億 科技型後市最看俏

雖然台股大盤指數11月下跌，不過今年市場投資新寵主動式台股ETF規模月增268億元，總規模創下新高突破800億元大關，來...

台股跌逾百點 期信ETF逆勢走揚、這檔大漲超過7%領先創新高

台股1日震盪走低，盤中一度跌逾百點，盤面上，期信ETF成為焦點，其中，最亮眼的是期元大道瓊白銀（00738U），盤中一度...

搶進分割甜甜價「小台積電」股東數翻倍、跳增逾12萬人

有小台積電之稱的富邦科技（0052）分割後重新交易，親民的入手價，再加上台積電股價拉回整理等因素，近期一舉吸引逾12萬投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。