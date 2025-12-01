台股跌逾百點 期信ETF逆勢走揚、這檔大漲超過7%領先創新高

台股1日震盪走低，盤中一度跌逾百點，盤面上，期信ETF成為焦點，其中，最亮眼的是期元大道瓊白銀（00738U），盤中一度大漲超過7.5%，最高來到48.17元，再度改寫盤中新高價。

觀察原型的期信ETF表現，1日除了期元大道瓊白銀跳空大漲外，期街口道瓊銅、期元大S&P黃金、期元大S&P石油、期街口S&P黃豆同樣呈現走揚，盤中漲幅介於0.2%至3.4%間不等，期元大美元指數則是在平盤附近震盪。

在油價部分，由於美國政府持續推進俄烏和平協議框架，消息指美烏雙方針對協議仍需就部分關鍵問題達成一致，投資人權衡俄烏達成協議的可能性，帶動油價反彈。

而金屬部分，則因聯準會12月降息預期升溫，美元匯價與美國公債殖利率雙雙回落，推動貴金屬價格走揚。

黃豆市場上，美國總統川普與中國國家主席習近平通話、美國貿易代表辦公室宣布將178項中國工業與醫療進口商品的301關稅豁免延長一年，有助提振投資情緒，中國恢復跟美國採購黃豆等穀物，中國將在接下來三年半，至少將購買8750萬公噸黃豆。

期元大道瓊白銀ETF研究團隊指出，受到政府關門而停擺的經濟數據開始陸續公布，多位聯準會官員表示就業市場惡化意味著可能需要更多降息，投資人對於12月降息的期待猛然拉升，帶動白銀價格強力反彈。

展望後市，基本面緊俏狀況應有助於白銀長期表現，然而投資人亦須留意短線銀價飆升幅度過大，恐將造成市場波動劇烈，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。