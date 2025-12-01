搶進分割甜甜價「小台積電」股東數翻倍、跳增逾12萬人

有小台積電之稱的富邦科技（0052）分割後重新交易，親民的入手價，再加上台積電股價拉回整理等因素，近期一舉吸引逾12萬投資人積極搶進，總受益人數呈現大躍進，進入台股前12大之列。

根據集中保管結算所資料，富邦科技在暫停交易前（11月14日）受益人數為68,679人，分割後（截至11月28日）跳增至188,693人，大增120,014人或174.74%，從台股ETF人氣第21名直線竄升至第12大；而同期間，台積電股東人數也是呈現增加，由1,757,029人增加至1,845,097人，增加88,068人或5.01%。

富邦科技長期反映台股科技核心趨勢，分割前最高一度突破每張25萬元，使買盤觀望氣氛濃厚，但在「1拆7」讓一張價格一口氣降至不到4萬元，大幅降低入手門檻，年輕投資人與上班族定期定額族群不用存錢即可直接投資，吸引大量投資人回流。

再加上科技股熱潮不斷，而富邦科技最強的亮點，就是台積電占比高達69.29%（截至11月28日），是全市場台積電占比最高的ETF，科技含金量遠勝一般大型ETF，吸引想直接卡位台積電以及AI供應鏈雙成長的新世代買盤，市場熱度自然更集中。

市場普遍預期2026年將是AI硬體全面放量年，台灣供應鏈勢必受惠，法人認為，投資人可透過 定期定額或分批布局，長線參與AI超級循環與台灣科技供應鏈的強勁成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。