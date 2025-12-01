退休計畫除高股息ETF外恐需搭配市值型！都明白：大盤漲1萬點00919淨值竟縮水

辭職9個月感言

1.男人辭職前，想好你自己的現金流，不然你會陷入所謂的黑字倒閉，也就是家裡有現金流但你沒有，你會變得很卑微因為你手心要向上

2.遠離無效社交，因為你沒收入沒頭銜以後可能會變成鄙視鏈的最下層

這個粉專是3年前成立的，當時我碰到不好的上司，他學歷不好，沒有專業知識，升遷靠的是自願外派，向上管理，掠奪下屬的功績，打壓下屬，讓他自己變成全部門唯一的亮點。所以我成立這個粉專，表面上說是存股粉專，事實上夾帶了自己的情緒出口。

回到公司的情況，讓這樣的人升遷的組織，我的前司，現在陷入一直賣廠，逼退資遣，營運日漸黯淡的境地，一個劣幣逐良幣的公司，這也是必然，但這不是這篇文的重點。

當初是因為職場環境不好而決定辭職，辭職是經過老婆同意的，家裡粗略計算過，存股一年的股息有150萬~200萬（對，即使領息的存股基本不進出，但由於存股有一半是個股並非全部都是高股息ETF所以股息波動也不小），老婆有一個月6萬的月退俸+她有接一些她自己覺得可以做的case，還有學校同事因為她退休前風評很好常常找她幫忙代課的收入，所以退休的老婆那邊有一個月9萬的穩定現金流，這樣全家一個月的穩定現金流有20萬以上，沒有任何負債，我覺得我可以辭職。

到這邊，應該有人看出來問題在哪邊了？

問題是...家裡總現金流沒有問題但我的現金流有問題，但我貿然辭職前沒有想清楚。

我原本的盤算就是存股族標準盤算，370萬放00919，12%殖利率，一個月3.7萬我自己過，家用由老婆名下的家裡存股支出，很單純。

人算不如天算，我2月底辭職，370萬全部進入00919，4月碰到川普對等關稅全台股股票暴跌，然後很不幸的，接下來4月到11月台股上漲1萬點，全台股大大小小都吃到滿嘴油，00919竟然是下跌的，不會填息，股價越來越低，含息報酬率是負的。

這邊先引出來另外一個問題，就是，如果大盤是下跌的00919報酬率是負的真的無所謂，但大盤漲1萬點00919還倒退嚕，我覺得存股族可能真的要認真思考00919的選股邏輯是不是有問題？如果它是你退休計畫的主體，當你真的退休沒有主動收入只靠它時，你真的能坐得住？

我是坐不住，5月，6月過去，我手上的全00919存股從370萬變成了310萬，60萬減少怎麼出來的？30萬是00919股價下跌，30萬是3月到6月我給小孩的零用錢跟花在家裡的開銷。

對，理想很美好，現實很寒冷，我沒薪資收入之後給孩子們的零用錢跟家裡開銷，我本來以為我可以理所當然的讓老婆去支出，她也沒有說她不出，但習慣於自己是家裡ATM的我，最後還是默默的吐鈔了。

家裡的經濟狀況變成老婆的大部隊在後方沒有動，我的小部隊在前方一直消耗，而小部隊所依靠的00919變成8+9，它產出的現金流扣掉股價下跌，它竟然還縮水，它竟然還縮水，它竟然還縮水。

6月底，我開始正式大舉背離以前的我，以前的我是什麼？就是你們在粉專看到的，談ETF 00919，談元大金，談長榮海運，談櫻花，這些我家長期存，股價股息雙收的存股，存股都在，一直都在，但我變了，我沒辦法拉下臉跟老婆說小孩零用錢你出，出去吃飯等她付帳，出去玩等她付帳，這些我如果往後退，她都會承擔，但我自己過不去。

所以我開始跑台股價量，跑全台股價量，從價量跟技術指標開始揣摩，用自己的資料開始做短，對，存股都沒動，但我開始天天做短，開始入了魔道。

其實很多人吐我口水啦，說你家明明有存股，你自己臉皮薄不去要錢，在那邊有錢裝窮，這也沒錯，只是就是，如果你是一個男人，在家天天等別人掏錢，其實真的壓力會越來越大，自己也會變得畏縮跟消沉。

7月到11月，我靠做短賺了100萬（其實本來有150萬但Kioxia財報爆雷跟大股東釋股的消息竟然造成華邦電南亞科兩次跌停我重押權證損失超重），家裡的家用跟小孩的零用錢全部都是我支出的，我知道這不是正途，還是要回歸長期存股的，等我的本金再大一些能夠只靠股息支撐家裡，我就會收手了。

辭職到現在9個月，我其實有幾個非常深刻的體會

第一是如果你的退休計畫是高股息ETF，可能要思考搭配別的市值型，高股息這種東西在大盤上漲萬點竟然能縮水，一定有我們沒發現的嚴重缺陷。

第二就是如果你要FIRE，一定要想清楚你自己的現金流，不是你家的現金流，是你自己的，因為沒薪資以後手心向上你會很畏縮。

第三跟前面說的沒有關連但也很重要：#遠離負面的跟帶惡意的無效社交，你沒職業沒頭銜以後，有可能跟我一樣碰到社畜的人身攻擊，你很難回嘴，因為你確實沒固定薪資，沒頭銜了，就算你從股市賺了一點錢，別人也會說你投機遲早翻船股市沒人能賺錢啦，遠離這些人過好自己的日子，才是你應該做的。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。