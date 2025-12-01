高股息ETF疲弱反而暴力提升張數！存股哥：00878、00919、0050、00929…等買進115張

快訊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
高股息疲弱、關稅股災震盪之下，存股哥全年加碼115張ETF，股息從54萬升到71萬、總市值由800萬增至1020萬，退休感更踏實。圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為11月29日

回顧2025年對我個人來說是收穫頗豐的一年，不只在存股這件事，連同人生也有很大的改變，雖然主力持股高股息表現差強人意、今年還經歷對等關稅股災，但我的持股張數及總市值不斷往上提升。

在高股息配息降低股價疲弱情況下，我選擇暴力提升張數，用更大的持股部位來超越以往的配息金額以及總市值。市場的資金總是不斷在輪動，什麼時候會回到高股息上誰也不知道，長期持有、持續累積張數準沒錯。

今年買了81張00878、23張00919、4張00929、1張0056、6張0050，股息從去年54萬提升到71萬、總值從年初800萬提升到現在1020萬，年中順便送給老闆一張離職單直接閃人不幹，退休生活充滿鬆弛感。

以上大概是今年目前為止的買入清單，剩下一個月持股張數變化應該不大了，可能會再買1-2張0056為明年集中買0056的計劃提早開始布局。

手上持股已全數公告配息，最後我把今年配息總額跟年化殖利率做個整理給需要的人參考，因為是用已公告的配息來算今年的年化殖利率，會比之前的文章用未來預估值更有參考性。

配息個人習慣算配發在今年的股息，剛有人問00713、00919是不是還沒公告，下禮拜公告的配息會算到明年第一季去。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

