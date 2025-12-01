黃金ETF發光 四檔有戲

在金價高檔震盪之際，與黃金連動的ETF仍為市場焦點。期元大S&P黃金（00635U）與期元大S&P黃金正2（00708L）近來受惠於黃金基本面強勁支撐，吸引資金關注。法人指出，美國經濟放緩、利率走低與避險需求升溫等因素仍有利金價延續多頭格局，加上地緣政治風險及央行買盤不減，黃金與相關ETF後市可期。

紐約金價自10月20日觸及4,381.52美元歷史新高後，迄今回檔約5%，但整體仍穩守每英兩4,000美元以上的關鍵區間。法人分析，支撐金價的基本面並未改變，包括美國經濟成長放緩所帶動的利率下行、美元走弱、全球避險需求升溫，以及各國央行持續強勁的購金力道，均有助黃金市場維持高檔表現。

展望後市，法人表示，貿易緊張局勢、去全球化將導致更嚴重的通膨，若事態繼續僵持下去或是升級，黃金可能在未來世界扮演重要角色。事實上，世界各地持有其他國家債務與貨幣的意願愈來愈低，黃金成為替代品。再者，黃金與其他資產的相關性較低，是極佳的分散投資工具。

法人分析，當前宏觀環境仍有利於黃金，主因包含時值黃金傳統旺季、川普政策不確定性、地緣政治風險仍存、央行儲備資產多元化，故金價有望保持高檔，金礦股亦可望持續受益於高金價帶來的獲利能力提升，然黃金基金波動性較大。

其他操作上，法人建議可採分批、定期定額投資來共享長期黃金多頭趨勢，並提高投資組合多樣性。此外，隨著金價上漲，當前已成為金礦業史上最賺錢的時期，更看好中小型金礦股除兼具併購題材與爆發成長潛力。

權證發行商建議，看好期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L）等表現的投資人，可布局相關權證。挑選標準以價內外20%以內、剩餘天數超過60天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。