11月最會漲的ETF出列 這三類在動盪中突圍

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
11月ETF漲幅前十強。資料來源：CMoney統計至11/28單位%
11月ETF漲幅前十強。資料來源：CMoney統計至11/28單位%

2025年進入最後倒數一個月，回顧11月ETF的表現，在動盪的行情中，前四強繳出超過一成的漲勢表現，又以生技醫療、白銀、日股等殺出重圍，表現最突出。

根據CMoney統計至28日，11月的ETF前十強依序為群益那斯達克生技（00678）12.6%、富邦基因免疫生技（00897）11.6%、國泰基因免疫革命（00898）11.4%、期元大道瓊白銀（00738U）11.3%、野村日本動能高息（00972）9.8%、期元大S&P黃金正2（00708L）漲8.5%、中信日經高股息（00956）7.8%、中信日本商社（00955）7.2%、復華富時不動產（00712）6.3%、台新臺灣IC設計（00947）5.09%。

針對生技醫療股，國泰基因免疫革命經理人林淑娟表示，美國聯準會鴿聲再起，預期12月降息1碼機率近85%，全面提升市場情緒，美股走勢回升，對於屬於高資本投入、獲利等待期較長的生技領域來說，當降息循環續行，連帶企業借貸成本降低，有望持續推動生產及創造就業機會，迎接下一波成長。

不僅降息環境助攻，國泰基因免疫革命基本面也回神，最大成分股、專精癌症篩檢的Exact Sciences第3季繳出驚人業績，營收較去年大幅增長兩成，是兩年來最高的季度增幅，帶旺股價近一個月以來大漲逾六成，毫不遜色於AI概念股。國泰基因免疫革命聚焦疫苗突破、基因技術、再生醫療三大醫療創新領域一次網羅全球50檔「醫療尖牙股」，搶占新醫療龐大商機，涵蓋全球醫療創新鏈最具成長性的企業，且價格親民，適合想以較低風險布局全球生技產業的投資人。

日股11月也展現韌性，中信日經高股息經理人王建武表示，日本央行緩步升息，銀行類股可望重拾影響力，且隨著東證改革，要求企業提升股東權益，日企股利發放率可望進一步提升。

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在8至9月間連續增持三菱商事與三井物產持股，雙雙突破10%，成為推升商社族群的重要催化劑。中國信託投信分析，資金明顯偏好受惠出口與全球貿易的商社產業。日本五大商社憑藉深厚的全球供應鏈布局與多元業務結構，除能源、原物料、食品外，近年更積極布局再生資源與醫療健康領域，為未來獲利增添新動能。

台股市場中，台新臺灣IC設計表現最出色，全球AI市場規模預估在2030年突破1兆美元，帶動半導體商機大爆發，其中，IC設計公司負責核心晶片的研發與設計，是AI時代不可或缺的產業，無論是伺服器用的高速連接晶片、AI PC搭載的GPU協同晶片，或手機晶片的AI加速模組，背後都離不開台灣IC設計公司的參與。相較於單一股票投資，台股IC設計動能ETF能分散風險，對於剛入門或想參與IC設計成長的投資人而言，提供一個有效的投資管道，特別是在近期半導體族群波動加劇的情況下，ETF相對能降低個股漲跌過大的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

