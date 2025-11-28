快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

香港大火慘案…三個「人數」資料遭關切 數字恐重疊

00918宣布配息0.565元！12/17最後買進日…AI需求實在、非2000年泡沫

聯合新聞網／ 綜合報導
00918最新一季配息每單位0.565元，12月17日為最後買進日。法人認為AI需求仍強、雙位數獲利成長可期，台股中長線吸引力不減。中央社
00918最新一季配息每單位0.565元，12月17日為最後買進日。法人認為AI需求仍強、雙位數獲利成長可期，台股中長線吸引力不減。中央社

大華優利高填息30（00918）已於官網公告最新一期配息評價結果，每單位將配發0.565元，預計將在12月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在12月17日買進，本次股利將在2026年1月13日發放。

近期市場高度關注AI是否陷入泡沫化，造成台股在2萬7000點上下劇烈震盪。00918經理人郭修誠指出，AI相關供應鏈經歷近3年大漲後，市場對投資成效、獲利的檢視會更加嚴格，造成本益比的修正引發近期的股價波動。但郭修誠強調，與2000年科技泡沫並不相同，當前AI需求實際存在且持續，美國科技巨頭的營運現況穩健、現金流強勁，足以支撐資本支出持續擴張，預期2026年AI仍是驅動市場成長的主動力，

郭修誠表示，展望明後年，法人普遍預估，台股企業盈餘仍有雙位數成長，獲利趨勢維持下，台股仍極具投資吸引力。產業方面，2026年AI伺服器規格更迭將是亮點，建議關注伺服器、半導體、PCB、散熱模組等供應鏈核心，掌握長線成長機會。金融股方面，在匯率與關稅影響可控下，加之核心業務穩健成長，近期金控獲利表現多見上修，2026年有望維持穩健步調。

對應近期大盤震盪，郭修誠表示，由於息收型商品多較具抗震力，因此建議投資人在資產中納入高股息ETF作為核心配置。他說明，以長期投資角度來看，透過成長型與價值型的分散配置，有助投資人更有效率的達成財務目標。有鑑於今年市場震盪加劇，投資人不妨透過定期定額方式，買進長期含息報酬率績優、配息與填息效果較優的高股息ETF，維持投資紀律也降低擇時風險。

掛牌已三年的00918追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，選股重視企業填息紀錄和獲利能力，根據大華銀投信官網資訊，00918成立以來累計配息10次，順利填息7次。強大的填息實力，更讓00918今年以來定期定額戶數成長超過7成，成為存股族新歡。(註：定期定額戶數資料來源為投信投顧公會，統計至2025/10)

00918最新配息時程表

每單位配息金額(元)最後買進日除息交易日股利發放日
0.565元2025/12/172025/12/182026/1/13
資料來源：大華銀投信

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息

延伸閱讀

他想靠0050、006208質押分攤房貸！網曝風險：遇大跌壓力更大

00981A半年飆57％…強是必然非偶然？棒棒：因「統一奔騰」更猛同一位經理人

00919最後一季配要多少才算合理？知美解析「0.54至0.58元」及格區間

高股息仔開始買0050且採用「零股戰術」！存股哥：湊出6.45張策略可行且有效

相關新聞

00918宣布配息0.565元！12/17最後買進日…AI需求實在、非2000年泡沫

大華優利高填息30（00918）已於官網公告最新一期配息評價結果，每單位將配發0.565元，預計將在12月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在12月17日買進，本次股利將在2026年1月13日

12月ETF除息戰開跑！00918配息金額出爐 今年配息率有10%

台股ETF排行規模第九大的大華優利高填息30（00918）28日公告配息，根據大華銀投信公告，每受益權單位擬配發0.56...

挺過11月股災 3檔台股ETF領先大盤率先創高

台股在11月21日落底反彈，28日收在27,626.48點，雖然重新站回月線之上，但距離歷史高點仍有段距離。不過，全市場...

這檔高股息ETF包辦今年報酬率前5名 現「股息＋資本利得」雙重潛力

在高股息ETF市場競爭激烈的環境中，中信投信旗下產品今年以來的表現特別亮眼。據統計，市場上共33檔高股息ETF的含息報酬...

00881受惠Google TPU 強勢崛起！聯發科、廣達、智邦...成分股大噴發

AI技術從雲端訓練走向終端推論，全球科技巨頭的軍備競賽進入白熱化階段。近期市場焦點不再僅限於輝達（NVIDIA）的GPU（圖形處理器），Google自研的TPU（張量處理器）在Gemini 3強大的語言模型帶動下，成為重塑AI算力版圖的關鍵變數，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，引爆台灣供應鏈成長動能，其合作夥伴聯發科（2454）股價26日應聲漲停，成為市場領頭羊。 00881基金經理人蘇鼎宇表示，台灣硬體供應鏈、IC設計、代工、伺服器組裝、電源供應、散熱等關鍵零組件都將受惠，00881憑藉高度涵蓋台灣半導體與AI伺服器龍頭的優勢，不僅持有台積電，更完整布局聯發科、廣達與智邦等關鍵個股，有望展現強勁爆發力與產業代表性。

非投等債後市看好 這檔主動債券 ETF 首次配息值得期待

聯準會官員陸續釋出鴿派訊號，加深年底降息預期。且在「溫和降息 + 經濟軟著陸」的環境下，通常是非投等債的「黃金劇本」。隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。