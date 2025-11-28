12月ETF除息戰開跑！00918配息金額出爐 今年配息率有10%
台股ETF排行規模第九大的大華優利高填息30（00918）28日公告配息，根據大華銀投信公告，每受益權單位擬配發0.565元，今年第4季配發金額略高於上一季度，以今日收盤價22.52元換算，單季配息率為2.5%，今年實際配息率來到10.9%，除息日為12月18日、領息日為2026年1月13日，此次參與除息的最後買進日為12月17日。
大華優利高填息30規模792.82億元，追蹤特選台灣優利高填息30指數，今年市價含息上漲6.38%，採季配息，每年3月、6月、9月、12月除息，前十大成分股及權重依序為鴻海（2317）6.9%、京元電子（2449）6.81%、富邦金（2881）6.72%、長榮（2603）6.19%、廣達（2382）5.21%、瑞昱（2379）4.92%、中信金（2891）4.84%、聯電（2303）4.62%、元大金（2885）4.4%、長榮航（2618）4.18%、
回顧大華優利高填息30今年前三季配息，金額依序為0.7元、0.7元、0.52元，單配息率依序為3.02%、3.09%、2.26%。2024年全年配息金額為3.12元，實際配息率為12.73%。
就填息表現來看，大華優利高填息30今年第3季花24個交易完成填息、第2季則是40個交易日。成立至今一共除息10次，其中，填息七次。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
