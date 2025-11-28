12月ETF除息戰開跑！00918配息金額出爐 今年配息率有10%

今日（2454）聯發科盤中強勢拉上漲停，股價衝到 1,300 元，發哥這波回來啦！ 今年全球科技巨頭全面押注 AI ASIC（針對特定應用所設計的專用晶片），自研晶片戰正式開打，聯發科也和 Google 合作開發 TPU v7、v8，是 Google TPU 概念股的一員。 不過它前陣子其實悶了好一段時間，11 月中甚至跌到 1,145 元，市值還被台達電超車，讓不少人心裡七上八下。 但今天就是一根狠勁十足的漲停板，把氣勢整個拉回來，讓市場重新把目光放回發哥身上。 而且今天不只聯發科本人衝，連持有它的 ETF 也一起被帶動上來！ 聯發科屬於台股 ETF 中「非常熱門」的標的，總共有 45 檔 ETF 持有它。

2025-11-28 11:46