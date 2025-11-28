挺過11月股災 3檔台股ETF領先大盤率先創高

台股在11月21日落底反彈，28日收在27,626.48點，雖然重新站回月線之上，但距離歷史高點仍有段距離。不過，全市場68檔台股ETF中，有3檔已經領先大盤率先創高，分別為主動統一台股增長（00981A）、富邦台灣半導體（00892）、兆豐台灣晶圓製造（00913）。

主動統一台股增長以16.23元收盤，勁揚1.75%，再度改寫歷史收盤新高，成交超過12萬張大量，也是所有ETF之冠，呈現量價齊揚。若以整個月來看，台股加權指數11月下跌2.15%，只有00981A、00892、00913單月逆勢上漲3.18%、2.26%、1.51%，代表這3檔ETF已經挺過11月股災，領先大盤率先走上創高的多頭路。

值得一提的是，11月反彈力道最強的統一00981A，上市剛滿半年，半年來股價飆漲超過6成、達63.28%，是所有台股ETF第一名，遠遠高過第二名中信小資高價30（00894）半年漲46.96%的績效。

統一投信台股ETF團隊表示，近來股市隨著市場對美聯準會12月降息預期而上下起伏，短期震盪加大；但就基本面而言，AI供應鏈台廠財報優於預期，股市長線仍具成長空間。

統一投信台股ETF團隊強調，台股長多格局未變，投資人無需預設高點，建議在高檔震盪之際，可透過定期定額方式投資台股ETF，若短線遇較大跌幅則可加碼逢低承接，以此兩招雙管齊下，累積更多部位參與台股長線成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。