快訊

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

謝龍介問若賴總統徵召2026選北市長 卓榮泰：我會說不要

這檔高股息ETF包辦今年報酬率前5名 現「股息＋資本利得」雙重潛力

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
高股息ETF今年以來含息報酬率前十強。資料來源：CMoney。黃彥宏／製表
高股息ETF今年以來含息報酬率前十強。資料來源：CMoney。黃彥宏／製表

高股息ETF市場競爭激烈的環境中，中信投信旗下產品今年以來的表現特別亮眼。據統計，市場上共33檔高股息ETF的含息報酬率排名中，前十強名單裡，中信投信的ETF一舉包辦了前五名，不僅展現了高股息ETF特有的「息收現金流」特性，更凸顯了優異的「資本報酬率」潛力。

11月28日台股適逢收月線、今年剩下1個月將結束，高股息ETF競賽，報酬率領先的是中信中國高股息（00882），今年以來含息報酬率高達26.72％，緊追在後的是中信日經高股息（00956），報酬率為19.01％，第三名為中信成長高股息（00934），報酬率達到17.55％。接下來依序是中信全球高股息（00963）報酬率為17.33％，以及排名第五的中信亞太高股息（00964），報酬率為16.87％。財經專家分析，這5檔產品全部由中信投信所發行，與其說是誤打誤撞的巧合，不如說其指數編撰時的「選股策略」成功。

除了中信投信的產品外，其他投信的高股息ETF也展現了不錯的績效，共同組成了今年的前十強名單。第六到第十名的產品分別是台新AI優息動能（00962），報酬率為12.14％；群益科技高息成長（00946），報酬率為11.94％；老牌的元大高股息（0056）報酬率為9.82％；國泰股利精選30（00701）報酬率為9.43％；以及台新永續高息中小（00936）報酬率為7.06％。

投信法人分析，高股息ETF一直以來都是投資人追求穩定現金流的熱門標的，因其能提供相對固定的股息收入，而此次也驗證具備良好選股策略的高股息ETF，在「資本利得」方面的表現同樣值得期待。這些績效領先的產品，其成分股、篩選條件、高股息的優勢與特質等，平衡了市場對投資風險與穩定報酬的雙重標準，可望持續成為市場關注的焦點，建議投資人可進一步研究這些產品的選股邏輯，以發掘兼具高股息收入與成長潛力的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 中信 ETF

延伸閱讀

00919最後一季配要多少才算合理？知美解析「0.54至0.58元」及格區間

高股息仔開始買0050且採用「零股戰術」！存股哥：湊出6.45張策略可行且有效

熱度分化…高股息定期定額大洗牌！00918狂升78％成今年最大黑馬

高股息只配不會漲？杉本點名00918「去年到現在資本利得正成長」：00878、00919也不差

相關新聞

00881受惠Google TPU 強勢崛起！聯發科、廣達、智邦...成分股大噴發

AI技術從雲端訓練走向終端推論，全球科技巨頭的軍備競賽進入白熱化階段。近期市場焦點不再僅限於輝達（NVIDIA）的GPU（圖形處理器），Google自研的TPU（張量處理器）在Gemini 3強大的語言模型帶動下，成為重塑AI算力版圖的關鍵變數，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，引爆台灣供應鏈成長動能，其合作夥伴聯發科（2454）股價26日應聲漲停，成為市場領頭羊。 00881基金經理人蘇鼎宇表示，台灣硬體供應鏈、IC設計、代工、伺服器組裝、電源供應、散熱等關鍵零組件都將受惠，00881憑藉高度涵蓋台灣半導體與AI伺服器龍頭的優勢，不僅持有台積電，更完整布局聯發科、廣達與智邦等關鍵個股，有望展現強勁爆發力與產業代表性。

下跌才是折價券！00905、009803、00985A、009811…都是詹璇依的「回檔名單」

財經主持人詹璇依在影音中分享，十月市場一度出現些微恐慌情緒，雖然近期又轉向樂觀，但仍需要提醒投資人保持警覺。 她引用市場常見觀念指出「行情總在半信半疑中成長、也會在一片樂觀中滅絕」，並強調自己不

00981A亮出近60％績效…股板掀「今年超過50％多不多」論戰

原PO在股板提問，今年進入最後一個月，在市場大幅震盪下，自己績效不到50%，卻看到主動式ETF主動統一台股增長（00981A）亮出近60%報酬，感到驚訝。他也擔心這檔主打AI題材的ETF若泡沫回歸，績

輝達財報亮眼！基金小姐姐點名「高含輝量」ETF…00757、00830、00924、00895

財經主持人詹璇依在影音中表示，輝達最新財報公布後，再度被視為「救了全球希望」。許多人關心若看好輝達與AI熱潮，要如何在台股市場中參與相關成長。 她指出，台灣目前有四檔「輝達持股比重較高」的ETF

聯發科回神！漲停帶飛00891、00935、00904 稀飯盤點10檔「發哥」ETF

今日（2454）聯發科盤中強勢拉上漲停，股價衝到 1,300 元，發哥這波回來啦！ 今年全球科技巨頭全面押注 AI ASIC（針對特定應用所設計的專用晶片），自研晶片戰正式開打，聯發科也和 Google 合作開發 TPU v7、v8，是 Google TPU 概念股的一員。 不過它前陣子其實悶了好一段時間，11 月中甚至跌到 1,145 元，市值還被台達電超車，讓不少人心裡七上八下。 但今天就是一根狠勁十足的漲停板，把氣勢整個拉回來，讓市場重新把目光放回發哥身上。 而且今天不只聯發科本人衝，連持有它的 ETF 也一起被帶動上來！ 聯發科屬於台股 ETF 中「非常熱門」的標的，總共有 45 檔 ETF 持有它。

挺過11月股災 3檔台股ETF領先大盤率先創高

台股在11月21日落底反彈，28日收在27,626.48點，雖然重新站回月線之上，但距離歷史高點仍有段距離。不過，全市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。