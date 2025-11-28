這檔高股息ETF包辦今年報酬率前5名 現「股息＋資本利得」雙重潛力

在高股息ETF市場競爭激烈的環境中，中信投信旗下產品今年以來的表現特別亮眼。據統計，市場上共33檔高股息ETF的含息報酬率排名中，前十強名單裡，中信投信的ETF一舉包辦了前五名，不僅展現了高股息ETF特有的「息收現金流」特性，更凸顯了優異的「資本報酬率」潛力。

11月28日台股適逢收月線、今年剩下1個月將結束，高股息ETF競賽，報酬率領先的是中信中國高股息（00882），今年以來含息報酬率高達26.72％，緊追在後的是中信日經高股息（00956），報酬率為19.01％，第三名為中信成長高股息（00934），報酬率達到17.55％。接下來依序是中信全球高股息（00963）報酬率為17.33％，以及排名第五的中信亞太高股息（00964），報酬率為16.87％。財經專家分析，這5檔產品全部由中信投信所發行，與其說是誤打誤撞的巧合，不如說其指數編撰時的「選股策略」成功。

除了中信投信的產品外，其他投信的高股息ETF也展現了不錯的績效，共同組成了今年的前十強名單。第六到第十名的產品分別是台新AI優息動能（00962），報酬率為12.14％；群益科技高息成長（00946），報酬率為11.94％；老牌的元大高股息（0056）報酬率為9.82％；國泰股利精選30（00701）報酬率為9.43％；以及台新永續高息中小（00936）報酬率為7.06％。

投信法人分析，高股息ETF一直以來都是投資人追求穩定現金流的熱門標的，因其能提供相對固定的股息收入，而此次也驗證具備良好選股策略的高股息ETF，在「資本利得」方面的表現同樣值得期待。這些績效領先的產品，其成分股、篩選條件、高股息的優勢與特質等，平衡了市場對投資風險與穩定報酬的雙重標準，可望持續成為市場關注的焦點，建議投資人可進一步研究這些產品的選股邏輯，以發掘兼具高股息收入與成長潛力的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。