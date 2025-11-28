快訊

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

謝龍介問若賴總統徵召2026選北市長 卓榮泰：我會說不要

00881受惠Google TPU 強勢崛起！聯發科、廣達、智邦...成分股大噴發

聯合新聞網／ 綜合報導
近期市場焦點不再僅限於輝達（NVIDIA）的GPU（圖形處理器），Google自研的TPU（張量處理器）在Gemini 3強大的語言模型帶動下，成為重塑AI算力版圖的關鍵變數，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，引爆台灣供應鏈成長動能。台股示意圖／中央社
近期市場焦點不再僅限於輝達（NVIDIA）的GPU（圖形處理器），Google自研的TPU（張量處理器）在Gemini 3強大的語言模型帶動下，成為重塑AI算力版圖的關鍵變數，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，引爆台灣供應鏈成長動能。台股示意圖／中央社

AI技術從雲端訓練走向終端推論，全球科技巨頭的軍備競賽進入白熱化階段。近期市場焦點不再僅限於輝達（NVIDIA）的GPU（圖形處理器），Google自研的TPU（張量處理器）在Gemini 3強大的語言模型帶動下，成為重塑AI算力版圖的關鍵變數，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，引爆台灣供應鏈成長動能，其合作夥伴聯發科（2454）股價26日應聲漲停，成為市場領頭羊。

00881基金經理人蘇鼎宇表示，台灣硬體供應鏈、IC設計、代工、伺服器組裝、電源供應、散熱等關鍵零組件都將受惠，00881憑藉高度涵蓋台灣半導體與AI伺服器龍頭的優勢，不僅持有台積電，更完整布局聯發科、廣達與智邦等關鍵個股，有望展現強勁爆發力與產業代表性。

00881基金經理人蘇鼎宇說明，Google的TPU採用ASIC（特定應用積體電路）架構，針對AI運算進行專門優化，具備專一性與高效率；相較而言，GPU則是主打通用性與平行處理能力。TPU的崛起，象徵AI運算邁入GPU、ASIC戰國時代。

蘇鼎宇說明，以00881重要成分股為例，在晶片設計端，聯發科（2454）憑藉高速運算與通訊晶片的技術累積，成功切入ASIC設計服務新藍海，並成為Google等國際巨頭在AI ASIC上的關鍵技術夥伴，開創高毛利成長曲線，進一步拓寬台灣IC設計業的護城河；在硬體實現端，廣達（2382）作為主要ODM代工廠，與Google合作多年，直接受惠由Gemini 3帶動的硬體升級；而TPU要跑得快，晶片間資料傳輸速度是成敗關鍵，智邦（2345）身為高階網路交換器龍頭，能滿足TPU叢集（TPU Pods）對超低延遲與超高頻寬的嚴苛要求。

00881追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」，鎖定台灣科技業中具備長期成長動能及戰略地位的領頭羊，台積電（2330）比重超過4成，並完整布局從上游IC設計到下游系統整合的供應鏈，包括聯發科、鴻海、台達電、廣達、台光電、奇鋐、智邦等企業，均衡布局台灣科技巨頭。AI產業正處於高速發展期，新技術不斷推陳出新，每次的突破與創新都為供應鏈帶來成長機會，若僅集中投資單一標的，或選擇台積電比重過高的ETF，等同於錯失其他具競爭力的AI供應鏈潛力。台積電固然是「護國神山」，但透過00881，投資人能夠布局整個「護國神山群」，掌握硬體擴散階段的整體成長契機，與產業共同成長，一站式參與AI產業核心環節。

展望未來，蘇鼎宇表示，無論最終由GPU或TPU取得階段性領先，都將推動AI市場全面擴張，如同智慧型手機時代iOS與Android的競爭，最終促使整體需求更旺盛。目前的競爭正加速AI運算、模型訓練與晶片研發，為科技生態帶來結構性成長。對希望參與這場科技盛宴的投資人而言，與其押注單一技術或公司，不如採取一籃子持有策略，透過涵蓋具研發資本與技術護城河的科技龍頭 ETF如00881，有望搭上AI時代的長線成長列車。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科 TPU 00881國泰台灣科技龍頭

相關新聞

00881受惠Google TPU 強勢崛起！聯發科、廣達、智邦...成分股大噴發

AI技術從雲端訓練走向終端推論，全球科技巨頭的軍備競賽進入白熱化階段。近期市場焦點不再僅限於輝達（NVIDIA）的GPU（圖形處理器），Google自研的TPU（張量處理器）在Gemini 3強大的語言模型帶動下，成為重塑AI算力版圖的關鍵變數，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，引爆台灣供應鏈成長動能，其合作夥伴聯發科（2454）股價26日應聲漲停，成為市場領頭羊。 00881基金經理人蘇鼎宇表示，台灣硬體供應鏈、IC設計、代工、伺服器組裝、電源供應、散熱等關鍵零組件都將受惠，00881憑藉高度涵蓋台灣半導體與AI伺服器龍頭的優勢，不僅持有台積電，更完整布局聯發科、廣達與智邦等關鍵個股，有望展現強勁爆發力與產業代表性。

下跌才是折價券！00905、009803、00985A、009811…都是詹璇依的「回檔名單」

財經主持人詹璇依在影音中分享，十月市場一度出現些微恐慌情緒，雖然近期又轉向樂觀，但仍需要提醒投資人保持警覺。 她引用市場常見觀念指出「行情總在半信半疑中成長、也會在一片樂觀中滅絕」，並強調自己不

00981A亮出近60％績效…股板掀「今年超過50％多不多」論戰

原PO在股板提問，今年進入最後一個月，在市場大幅震盪下，自己績效不到50%，卻看到主動式ETF主動統一台股增長（00981A）亮出近60%報酬，感到驚訝。他也擔心這檔主打AI題材的ETF若泡沫回歸，績

輝達財報亮眼！基金小姐姐點名「高含輝量」ETF…00757、00830、00924、00895

財經主持人詹璇依在影音中表示，輝達最新財報公布後，再度被視為「救了全球希望」。許多人關心若看好輝達與AI熱潮，要如何在台股市場中參與相關成長。 她指出，台灣目前有四檔「輝達持股比重較高」的ETF

聯發科回神！漲停帶飛00891、00935、00904 稀飯盤點10檔「發哥」ETF

今日（2454）聯發科盤中強勢拉上漲停，股價衝到 1,300 元，發哥這波回來啦！ 今年全球科技巨頭全面押注 AI ASIC（針對特定應用所設計的專用晶片），自研晶片戰正式開打，聯發科也和 Google 合作開發 TPU v7、v8，是 Google TPU 概念股的一員。 不過它前陣子其實悶了好一段時間，11 月中甚至跌到 1,145 元，市值還被台達電超車，讓不少人心裡七上八下。 但今天就是一根狠勁十足的漲停板，把氣勢整個拉回來，讓市場重新把目光放回發哥身上。 而且今天不只聯發科本人衝，連持有它的 ETF 也一起被帶動上來！ 聯發科屬於台股 ETF 中「非常熱門」的標的，總共有 45 檔 ETF 持有它。

挺過11月股災 3檔台股ETF領先大盤率先創高

台股在11月21日落底反彈，28日收在27,626.48點，雖然重新站回月線之上，但距離歷史高點仍有段距離。不過，全市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。