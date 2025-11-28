非投等債後市看好 這檔主動債券 ETF 首次配息值得期待

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股掛牌非投等債ETF近一月含息報酬率排行。資料來源：CMoney 統計至11/27
聯準會官員陸續釋出鴿派訊號，加深年底降息預期。且在「溫和降息 + 經濟軟著陸」的環境下，通常是非投等債的「黃金劇本」。隨著股市估值偏高，近期轉趨震盪，開始有投資人瞄準降息循環的資本利得與債息收益，紛紛轉進非投等債券ETF

理財專家盤點市面上七檔非投等債ETF，近一個月普遍走揚，其中以國內首檔主動非投等債、中信投信發行的主動中信非投等債ETF（00981D）表現最佳。

財經部落客「要不要來點稀飯套餐」日前在個人臉書粉絲專頁發文，分享市面上非投資等級債ETF的配息與績效盤點。他指出，隨著美國聯準會降息路徑逐漸明朗，債券市場可望迎來長多，也帶動非投等債的熱度往上，主因在於相對較高的年化配息率，成功吸引不少想打造穩定現金流的投資人。

他進一步將台股中七檔非投等債ETF的績效進行評比，發現主動中信非投等債ETF報酬率最高。對此，他認為相較於被動追蹤指數的傳統債券ETF，00981D因由專業經理人主動選債，能更靈活地應對市場利率變化與信用風險，避開體質較差的標的，或許是其近期績效能優於同類型產品的關鍵原因。

而「要不要來點稀飯套餐」也提及00981D將於11月底進行首次收益評價。根據公開資訊推估，首次配息約0.08元，年化配息率有機會上看9%，以現行的非投等債殖利率水準（約 7%~8%區間）來看，00981D首次配息相當令人期待。對於喜愛現金流的「月配息」族群來說，無疑是年底前最大的紅包行情之一。

00981D經理人陳昱彰表示，當前非投等債企業違約率仍在歷史低檔，且在企業財報超預期、聯準會可望持續降息、以及年底消費旺季等多重利多加持下，非投等債市場的後續表現值得期待。建議投資人趁勢布局非投等債ETF，其中主動債券ETF除了可靈活調整債券存續期間及產業外，當景氣轉弱、風險升溫時，可調整信用曝險，適時降低非投等債比重、增持公債或投資等級債部位，強化防禦力，對於希望穩健參與收益性資產的投資人而言更具吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

