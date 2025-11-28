下跌才是折價券！00905、009803、00985A、009811…都是詹璇依的「回檔名單」

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
詹璇依提醒，回檔不是恐慌，而是折價機會。像0050、00922、00923、00905這類市值型ETF，在修正時更好挑。記者余承翰／攝影
詹璇依提醒，回檔不是恐慌，而是折價機會。像0050、00922、00923、00905這類市值型ETF，在修正時更好挑。記者余承翰／攝影

財經主持人詹璇依在影音中分享，十月市場一度出現些微恐慌情緒，雖然近期又轉向樂觀，但仍需要提醒投資人保持警覺。

她引用市場常見觀念指出「行情總在半信半疑中成長、也會在一片樂觀中滅絕」，並強調自己不是唱衰，而是希望大家在牛市中遇到回檔時，知道該如何操作。

修正時買什麼？詹璇依：答案不是只有0050

她提到，市場上普遍認為回檔時買0050就對一半，但真正的關鍵在於每個人的需求不同。

有人追求被動收入、有人想資產增值、有人喜歡張數、有人想買價格便宜的。因此內容分為三類：市值型、科技重倉、現金流派。

被動vs主動要怎麼挑？

被動式市值型ETF

修正時依舊是穩健選項，但要注意台積電（2330）的持股比重：

元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）台積電約六成（已有台積電者會重複）

第二代市值型：國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923）台積電約四成

FT臺灣Smart（00905）台積電約三成，表現穩定

另外今年也有第三代市值型：

富邦旗艦50（009802）無台積電，可自行搭配現股

保德信市值動能50（009803）台積電約三成

主動式市值型ETF

她以主動野村台灣50（00985A）為例，說明主動優勢在於「隨時汰弱留強」。

0050過去就曾把營收為零的公司納入，也曾讓宏達電一路跌到60元才被剔除。主動式ETF能更快反映基本面。

未來富華也將推出主動復華未來50（00991A），也是她修正時會觀察的選項。

科技派：想重倉AI、半導體怎麼選？

詹璇依表示，如果像她一樣科技重倉，就可直接選主題型科技ETF：

國泰台灣科技龍頭（00881）

野村臺灣新科技50（00935）

富邦科技（0052）台積電占比七成，只買科技股，並有分拆話題（1拆7）

這類商品在修正時屬「優質公司遇到倒楣事」，反而是折價機會。

現金流派：想領息的人修正要買什麼？

喜歡被動收入者，可趁價格下來時買殖利率變高的：

國泰永續高股息（00878）

元大台灣高息低波（00713）

只要配息穩定，修正反而能用更便宜價格買到更高殖利率。

主動基金：開啟自動扣款機制 把修正變成優勢

詹璇依再度強調「基金一定要開自動扣款」。相較手動加碼ETF，基金能靠設定機制在大跌時自動撿低點。

她分享兩組數據證明：

1.每次下跌15%進場，勝率相當高

2.若剛好扣到低點，長期報酬會相當亮眼

核心概念是：敢於低點加碼，之後都會「含笑收割」。

美股：市值型、強勢50檔、科技三大方向

1.市值型

元大S&P500（00646）：追S&P500

復華S&P500成長（00924）：追S&P500成長指數；500中再精選200多檔

2.S&P精選50強：今年全新誕生

統一美國50（009811）

貝萊德標普卓越50（009813）

兩檔都屬被動式，從S&P500再挑最強50檔，兼具市值型邏輯與太弱留強概念。

3.科技重倉

富邦NASDAQ（00662）

統一FANG+（00757）

國泰費城半導體（00830）

她認為，只要基本面沒問題，修正就是大打折時機。

修正該怕嗎？詹璇依：不 你該開心

她提醒，市場漲多必有回檔，第一時間很多人是恐慌，但真正應該做的是：

列出修正時要買的清單

檢查與現有持股是否重複

趁變便宜時加碼長期想持有的商品

她引用科斯托蘭尼名言總結：「下跌時手上沒有小麥，上漲時手上也不會有小麥。」

也鼓勵觀眾克服心魔，勇於在修正時進場，未來的自己會感謝現在的決定。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00985A野村臺灣增強50 006208富邦台50 00646元大S&P500 00757統一FANG+ 009811統一美國50 009813貝萊德iShares安碩標普500卓越50 009803保德信市值動能50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00830國泰費城半導體

商品推薦

