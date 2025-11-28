下跌才是折價券！00905、009803、00985A、009811…都是詹璇依的「回檔名單」
財經主持人詹璇依在影音中分享，十月市場一度出現些微恐慌情緒，雖然近期又轉向樂觀，但仍需要提醒投資人保持警覺。
她引用市場常見觀念指出「行情總在半信半疑中成長、也會在一片樂觀中滅絕」，並強調自己不是唱衰，而是希望大家在牛市中遇到回檔時，知道該如何操作。
修正時買什麼？詹璇依：答案不是只有0050
她提到，市場上普遍認為回檔時買0050就對一半，但真正的關鍵在於每個人的需求不同。
有人追求被動收入、有人想資產增值、有人喜歡張數、有人想買價格便宜的。因此內容分為三類：市值型、科技重倉、現金流派。
被動vs主動要怎麼挑？
被動式市值型ETF
修正時依舊是穩健選項，但要注意台積電（2330）的持股比重：
元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）台積電約六成（已有台積電者會重複）
第二代市值型：國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923）台積電約四成
FT臺灣Smart（00905）台積電約三成，表現穩定
另外今年也有第三代市值型：
富邦旗艦50（009802）無台積電，可自行搭配現股
保德信市值動能50（009803）台積電約三成
主動式市值型ETF
她以主動野村台灣50（00985A）為例，說明主動優勢在於「隨時汰弱留強」。
0050過去就曾把營收為零的公司納入，也曾讓宏達電一路跌到60元才被剔除。主動式ETF能更快反映基本面。
未來富華也將推出主動復華未來50（00991A），也是她修正時會觀察的選項。
科技派：想重倉AI、半導體怎麼選？
詹璇依表示，如果像她一樣科技重倉，就可直接選主題型科技ETF：
國泰台灣科技龍頭（00881）
野村臺灣新科技50（00935）
富邦科技（0052）台積電占比七成，只買科技股，並有分拆話題（1拆7）
這類商品在修正時屬「優質公司遇到倒楣事」，反而是折價機會。
現金流派：想領息的人修正要買什麼？
喜歡被動收入者，可趁價格下來時買殖利率變高的：
國泰永續高股息（00878）
元大台灣高息低波（00713）
只要配息穩定，修正反而能用更便宜價格買到更高殖利率。
主動基金：開啟自動扣款機制 把修正變成優勢
詹璇依再度強調「基金一定要開自動扣款」。相較手動加碼ETF，基金能靠設定機制在大跌時自動撿低點。
她分享兩組數據證明：
1.每次下跌15%進場，勝率相當高
2.若剛好扣到低點，長期報酬會相當亮眼
核心概念是：敢於低點加碼，之後都會「含笑收割」。
美股：市值型、強勢50檔、科技三大方向
1.市值型
元大S&P500（00646）：追S&P500
復華S&P500成長（00924）：追S&P500成長指數；500中再精選200多檔
2.S&P精選50強：今年全新誕生
統一美國50（009811）
貝萊德標普卓越50（009813）
兩檔都屬被動式，從S&P500再挑最強50檔，兼具市值型邏輯與太弱留強概念。
3.科技重倉
富邦NASDAQ（00662）
統一FANG+（00757）
國泰費城半導體（00830）
她認為，只要基本面沒問題，修正就是大打折時機。
修正該怕嗎？詹璇依：不 你該開心
她提醒，市場漲多必有回檔，第一時間很多人是恐慌，但真正應該做的是：
列出修正時要買的清單
檢查與現有持股是否重複
趁變便宜時加碼長期想持有的商品
她引用科斯托蘭尼名言總結：「下跌時手上沒有小麥，上漲時手上也不會有小麥。」
也鼓勵觀眾克服心魔，勇於在修正時進場，未來的自己會感謝現在的決定。
◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
