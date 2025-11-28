00981A亮出近60％績效…股板掀「今年超過50％多不多」論戰

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
00981A今年報酬接近60%，引發股板討論。有網友分享報酬破百甚至更高，也有人僅小幅獲利甚至虧損，績效呈現高度兩極化。記者余承翰攝影
原PO在股板提問，今年進入最後一個月，在市場大幅震盪下，自己績效不到50%，卻看到主動式ETF主動統一台股增長（00981A）亮出近60%報酬，感到驚訝。他也擔心這檔主打AI題材的ETF若泡沫回歸，績效是否會大幅回落，引來大量網友回應。

原PO表示，今年因暴漲暴跌，績效隨時可能正負10%波動，但整年回來仍不到50%。他對比00981A的60% 報酬，認為表現強勢，也好奇是否有必要改買主動式ETF，而非繼續持有其他標的。

討論串中，許多網友分享個人報酬率，從負報酬到數倍獲利都有，討論焦點也從個人績效延伸到是否應與大盤相比、是否只看百分比不看本金、以及00981A是否因上市時間剛好避開崩盤而表現特別亮眼。

不少網友以輕鬆口吻分享今年報酬亮眼的案例，覺得只要跟上題材就有機會大賺，「600%路過」、「記憶體PCB 一堆300%起跳吧…」、「今年隨便都破百吧」、「今年沒有100%誰敢出來見人」、「今年題材跟到100%很簡單 AIpcb記憶體纖維布」。

也有網友坦言自己績效普通甚至虧損，提醒別被華麗報酬率沖昏頭，「我能賺個10%就很滿意了 不貪心」、「不到10%…唉」、「股版難道只有我賠錢@@」、「%嚇死人 損益金額笑死人」、「七位數的20%跟五位數的1000%請選擇！」也有人點出00981A績效與時間點關係，「981是因為剛好避開四月」、「981A上市日期選得好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

