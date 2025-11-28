輝達財報亮眼！基金小姐姐點名「高含輝量」ETF…00757、00830、00924、00895

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
詹璇依指出，台股四檔含輝達比重最高的ETF，包括00895、00924、00830與00757；輝達最新財報展望強勁，預估2027財年毛利率仍可維持75%以上，成為AI成長行情的重要動能。記者余承翰／攝影
財經主持人詹璇依在影音中表示，輝達最新財報公布後，再度被視為「救了全球希望」。許多人關心若看好輝達與AI熱潮，要如何在台股市場中參與相關成長。

她指出，台灣目前有四檔「輝達持股比重較高」的ETF，依持股比率由高到低分別為：

00895（富邦未來車）：輝達占比約22%

00924（復華S&P500成長）：占比約13%

00830（國泰費城半導體）：約10%

00757（統一FANG+）：約10%

詹璇依表示，投資人若想參與輝達的成長動能，透過這些高含輝量ETF也是一種方式。

她進一步說明此次輝達財報受到市場肯定的原因，主因在於公司對後續的財測展望良好。即便成本上升，輝達仍預估在2027財年能維持75%以上的毛利率，展現強勁競爭力。

詹璇依形容，在這波AI熱潮中，輝達與台積電彷彿是兩台「超級印鈔機」，抓住這兩家公司的核心趨勢，便不容易錯過這波AI科技成長浪潮。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

