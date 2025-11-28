投資新秀 主動式台股 ETF 人氣持續創高 科技型最看俏

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
主動式台股ETF每月概況。（資料來源：CMONEY、投信投顧公會、2025/11/26、受益人2025/11/21）
今年市場投資新秀主動式台股ETF人氣持續暢旺。根據CMONEY最新統計資料顯示，目前市場上5檔主動式台股ETF在受益人與規模表現上雙雙創下新高，受益人達41萬4,612人，連續第6周創下歷史新高，規模也達785.9億元，將挑戰千億大關。

市場法人表示，目前除了包括主動群益台灣強棒（00982A）在內既有5檔外，年底前預計有4檔即將募集，值得一提的是，群益00992A是首檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域之創新題材，更是能靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會，預計12月8日開始募集，投資人可多留意。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，台灣作為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，相關概念股表現亮眼，也是驅動台股大盤表現的功臣。台廠AI供應鏈，涵蓋從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，大盤經過大漲大跌後，目前技術面來看，下檔支撐依序為60日均線、半年線以及15倍本益比，預期年底前將維持大箱型區間震盪；操作建議反彈不追高、逢拉回分批承接具實質AI訂單的優質個股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 台股

