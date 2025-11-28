快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

聯發科回神！漲停帶飛00891、00935、00904 稀飯盤點10檔「發哥」ETF

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
聯發科近日股價回神，圖為聯發科副董事長暨執行長蔡力行。圖／本報系資料照片
聯發科近日股價回神，圖為聯發科副董事長暨執行長蔡力行。圖／本報系資料照片

＊原文時間11月26日。

今日（2454）聯發科盤中強勢拉上漲停，股價衝到 1,300 元，發哥這波回來啦！

今年全球科技巨頭全面押注 AI ASIC（針對特定應用所設計的專用晶片），自研晶片戰正式開打，聯發科也和 Google 合作開發 TPU v7、v8，是 Google TPU 概念股的一員。

不過它前陣子其實悶了好一段時間，11 月中甚至跌到 1,145 元，市值還被台達電超車，讓不少人心裡七上八下。

但今天就是一根狠勁十足的漲停板，把氣勢整個拉回來，讓市場重新把目光放回發哥身上。

而且今天不只聯發科本人衝，連持有它的 ETF 也一起被帶動上來！

聯發科屬於台股 ETF 中「非常熱門」的標的，總共有 45 檔 ETF 持有它。

若按照「持有權重」排序，前十名分別是：中信關鍵半導體（00891）、新光臺灣半導體30（00904）、野村臺灣新科技50（00935）、富邦旗艦50（009802）、兆豐藍籌30（00690）、群益半導體收益（00927）、台新臺灣IC設計（00947）、永豐智能車供應鏈（00947）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、聯邦台精彩50（009804）。

持有最多聯發科的是中信關鍵半導體（00891）。在 00891 裡面，聯發科是僅次於台積電的第二大持股，兩者權重差距今天只剩 0.68%，可見 00891 對聯發科的押注極深。

第二名則是新光半導體30（00904），同為半導體，但 00904 的策略明顯不同。它偏重台積電，佔約 30%，聯發科則是 13.37%。

第三名是野村臺灣新科技50（00935），聯發科佔 11.47%。

這檔在 4/9 股災後彈起的力道非常強，累積漲幅超過 80%，最高甚至差點碰到「3 字頭」。算是這波科技反彈裡的亮點之一！

除了這十檔外，市值型 ETF 幾乎都有它，但因為聯發科本身市值就不小，是台股第四大，但也才占大盤約2~3%。權重不會像主題型或策略型那樣突出。

00985A、00980A及00981A 三檔主動式ETF也持有它，另外兩檔原本也有啦，只是被蛋雕了所以就錯過這波強彈。

高股息 ETF 的部分，包含：0056、00930、00940、00878、00900、00934，也都把發哥納入成分股，只是比例不算特別高。

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科 台達電 00891中信關鍵半導體 00904新光臺灣半導體30 00935野村臺灣新科技50 009802富邦旗艦50 00690兆豐藍籌30 00947台新臺灣IC設計 00913兆豐台灣晶圓製造

相關新聞

輝達財報亮眼！基金小姐姐點名「高含輝量」ETF…00757、00830、00924、00895

財經主持人詹璇依在影音中表示，輝達最新財報公布後，再度被視為「救了全球希望」。許多人關心若看好輝達與AI熱潮，要如何在台股市場中參與相關成長。 她指出，台灣目前有四檔「輝達持股比重較高」的ETF

聯發科回神！漲停帶飛00891、00935、00904 稀飯盤點10檔「發哥」ETF

今日（2454）聯發科盤中強勢拉上漲停，股價衝到 1,300 元，發哥這波回來啦！ 今年全球科技巨頭全面押注 AI ASIC（針對特定應用所設計的專用晶片），自研晶片戰正式開打，聯發科也和 Google 合作開發 TPU v7、v8，是 Google TPU 概念股的一員。 不過它前陣子其實悶了好一段時間，11 月中甚至跌到 1,145 元，市值還被台達電超車，讓不少人心裡七上八下。 但今天就是一根狠勁十足的漲停板，把氣勢整個拉回來，讓市場重新把目光放回發哥身上。 而且今天不只聯發科本人衝，連持有它的 ETF 也一起被帶動上來！ 聯發科屬於台股 ETF 中「非常熱門」的標的，總共有 45 檔 ETF 持有它。

00919最後一季配要多少才算合理？知美解析「0.54至0.58元」及格區間

知美JiMMY在最新影音內容中針對群益台灣精選高息（00919）進行配息檢視，指出00919即將公布今年最後一次配息，市場普遍關注本季配息落點是否能維持水準，以及在降息後仍能否保持「人氣高股息ETF的

00961大換血…AI四天王進駐！成長動能全面升級「攻守更均衡」

受到投資人高度關注的FT臺灣永續高息（00961）換股秀正式登場，根據台灣指數公司公布的00961成分股調整資料顯示，新增七檔成分股包括科技龍頭廣達（2382）、瑞昱（2379）等，同時剔除七檔表現不

00981A半年飆57％…強是必然非偶然？棒棒：因「統一奔騰」更猛同一位經理人

主動統一台股增長（00981A）才短短上市半年，規模已快達350億，還進入了證交所定期定額排行前20大，績效短短半年就繳出了57.84%的成績單。 長期有在投資台股基金的人應該會知道，00981A的

高股息仔開始買0050且採用「零股戰術」！存股哥：湊出6.45張策略可行且有效

最近用零股買元大台灣50（0050），東拼西湊也買了350股。零股戰術其實好處很多，相當適合小資族使用，特別是像市值型這種價位比高股息還高的標的，以市值型長期向上的走勢來看，你大概都可以買在這條上升曲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。