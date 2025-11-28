聯發科回神！漲停帶飛00891、00935、00904 稀飯盤點10檔「發哥」ETF

＊原文時間11月26日。

今日（2454）聯發科盤中強勢拉上漲停，股價衝到 1,300 元，發哥這波回來啦！

今年全球科技巨頭全面押注 AI ASIC（針對特定應用所設計的專用晶片），自研晶片戰正式開打，聯發科也和 Google 合作開發 TPU v7、v8，是 Google TPU 概念股的一員。

不過它前陣子其實悶了好一段時間，11 月中甚至跌到 1,145 元，市值還被台達電超車，讓不少人心裡七上八下。

但今天就是一根狠勁十足的漲停板，把氣勢整個拉回來，讓市場重新把目光放回發哥身上。

而且今天不只聯發科本人衝，連持有它的 ETF 也一起被帶動上來！

聯發科屬於台股 ETF 中「非常熱門」的標的，總共有 45 檔 ETF 持有它。

若按照「持有權重」排序，前十名分別是：中信關鍵半導體（00891）、新光臺灣半導體30（00904）、野村臺灣新科技50（00935）、富邦旗艦50（009802）、兆豐藍籌30（00690）、群益半導體收益（00927）、台新臺灣IC設計（00947）、永豐智能車供應鏈（00947）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、聯邦台精彩50（009804）。

持有最多聯發科的是中信關鍵半導體（00891）。在 00891 裡面，聯發科是僅次於台積電的第二大持股，兩者權重差距今天只剩 0.68%，可見 00891 對聯發科的押注極深。

第二名則是新光半導體30（00904），同為半導體，但 00904 的策略明顯不同。它偏重台積電，佔約 30%，聯發科則是 13.37%。

第三名是野村臺灣新科技50（00935），聯發科佔 11.47%。

這檔在 4/9 股災後彈起的力道非常強，累積漲幅超過 80%，最高甚至差點碰到「3 字頭」。算是這波科技反彈裡的亮點之一！

除了這十檔外，市值型 ETF 幾乎都有它，但因為聯發科本身市值就不小，是台股第四大，但也才占大盤約2~3%。權重不會像主題型或策略型那樣突出。

00985A、00980A及00981A 三檔主動式ETF也持有它，另外兩檔原本也有啦，只是被蛋雕了所以就錯過這波強彈。

高股息 ETF 的部分，包含：0056、00930、00940、00878、00900、00934，也都把發哥納入成分股，只是比例不算特別高。

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。