快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

00919最後一季配要多少才算合理？知美解析「0.54至0.58元」及格區間

聯合新聞網／ 知美Jimmy
知美表示，00919今年降息幅度雖達25%，但殖利率仍為三檔高人氣高股息ETF中最高，12月配息若落在0.54至0.583元即可視為合理表現。記者余承翰／攝影
知美表示，00919今年降息幅度雖達25%，但殖利率仍為三檔高人氣高股息ETF中最高，12月配息若落在0.54至0.583元即可視為合理表現。記者余承翰／攝影

知美JiMMY在最新影音內容中針對群益台灣精選高息（00919）進行配息檢視，指出00919即將公布今年最後一次配息，市場普遍關注本季配息落點是否能維持水準，以及在降息後仍能否保持「人氣高股息ETF的配息王」地位。

影片開頭提到，00919的單季配息金額已回到2023年水準，但以最新一季計算，殖利率仍高達9.93%，高於同為熱門高股息ETF的0056與00878。知美指出，今年多數高股息ETF皆面臨降息，包括0056、00878與00919，各自下調一至兩次，其中00878連降兩季，最新殖利率僅剩7.47%。

知美將「00919 12月要配多少才算及格」轉化為另一個判斷方式：在降息之後，殖利率是否仍能保持在三檔高人氣ETF之中最高。

他指出：

0056今年全年配息下降0.204元，縮水19.07%

00878今年全年配息下降0.1元，縮水20%

00919的全年降息幅度達25%，是三檔中最大

不過降息後的殖利率仍是三者最高，因此她認為降幅在此區間屬「可接受」。

知美進一步提出「及格區間」，認為00919若維持與三檔平均縮水幅度接近，配息金額落在0.54至0.58元之間即可視為合理；若高於0.583元則屬優於預期。

回顧三年配息軌跡：高峰後回落至平均水準

知美回顧00919的配息歷程：

2023年：單季平均配息0.54元

2024年：景氣佳、提高兩次配息，平均配息提升至0.7元，年增28.8%

2025年：配息從0.72 元降至0.54元，回到2023年水準

他強調，雖然本季配息降至0.54元，但 一年三季平均落在0.66元，只比去年縮水5.7%，因此認為外界對降息的焦慮略顯過度。

股息VS債息：投資人最容易忽略的差異

知美在影片中提到，許多投資人以為買高股息ETF就能穩定領息，卻忽略股息本質取決於「成分股是否賺錢」。景氣佳配息多，景氣差則可能降低甚至暫不配發。

相較之下，債券型ETF的債息來自票面利率，只要發行債券的公司不違約，息收相對穩定，因此不少人會依年紀提高債券比例，例如常見的「100－年齡法則」。

知美以自身為例，29歲的配置為71%股票+29%債券，用以兼顧成長與現金流。

00919成立以來的累積變化：從亮眼到回歸常態

知美指出，00919雖然今年單季降息幅度25%，但回到2023年水準並不算異常。他以三年循環整理：

2023起飛

2024站上高峰

2025回到平均線

他提醒，這三年足以讓新手理解市場循環：「市場好時覺得買什麼都賺，但真正決定配息能力的是企業的獲利。」

經理費、保管費是能掌握的唯一變數

知美提到，高股息ETF的殖利率與績效無法預測，但「費用」是投資人唯一可主動要求的改善方向。他鼓勵投信考慮調降費用，也邀請觀眾留言支持00919下修金保費。

殖利率觀察：維持10%即算標準表現

以近期價格與年度現金鼓勵計算，00919殖利率最高一度達12.14%。但知美認為，高殖利率並非常態，以10%左右作為合理基準較恰當。

以現價21.75元計算，目前落點剛好位於高於9%殖利率的合理區間。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 殖利率

知美Jimmy

追蹤

相關新聞

聯發科回神！漲停帶飛00891、00935、00904 稀飯盤點10檔「發哥」ETF

今日（2454）聯發科盤中強勢拉上漲停，股價衝到 1,300 元，發哥這波回來啦！ 今年全球科技巨頭全面押注 AI ASIC（針對特定應用所設計的專用晶片），自研晶片戰正式開打，聯發科也和 Google 合作開發 TPU v7、v8，是 Google TPU 概念股的一員。 不過它前陣子其實悶了好一段時間，11 月中甚至跌到 1,145 元，市值還被台達電超車，讓不少人心裡七上八下。 但今天就是一根狠勁十足的漲停板，把氣勢整個拉回來，讓市場重新把目光放回發哥身上。 而且今天不只聯發科本人衝，連持有它的 ETF 也一起被帶動上來！ 聯發科屬於台股 ETF 中「非常熱門」的標的，總共有 45 檔 ETF 持有它。

00919最後一季配要多少才算合理？知美解析「0.54至0.58元」及格區間

知美JiMMY在最新影音內容中針對群益台灣精選高息（00919）進行配息檢視，指出00919即將公布今年最後一次配息，市場普遍關注本季配息落點是否能維持水準，以及在降息後仍能否保持「人氣高股息ETF的

00961大換血…AI四天王進駐！成長動能全面升級「攻守更均衡」

受到投資人高度關注的FT臺灣永續高息（00961）換股秀正式登場，根據台灣指數公司公布的00961成分股調整資料顯示，新增七檔成分股包括科技龍頭廣達（2382）、瑞昱（2379）等，同時剔除七檔表現不

00981A半年飆57％…強是必然非偶然？棒棒：因「統一奔騰」更猛同一位經理人

主動統一台股增長（00981A）才短短上市半年，規模已快達350億，還進入了證交所定期定額排行前20大，績效短短半年就繳出了57.84%的成績單。 長期有在投資台股基金的人應該會知道，00981A的

高股息仔開始買0050且採用「零股戰術」！存股哥：湊出6.45張策略可行且有效

最近用零股買元大台灣50（0050），東拼西湊也買了350股。零股戰術其實好處很多，相當適合小資族使用，特別是像市值型這種價位比高股息還高的標的，以市值型長期向上的走勢來看，你大概都可以買在這條上升曲

美國財報點火AI行情！聚焦中小型產業鏈爆發成長…00952強彈70％報酬率成AI大黑馬

輝達（NVIDIA）最新財報全面超標！資料中心營收年增66%、GB300銷售超越GB200，Blackwell需求一路排隊到明年底。執行長黃仁勳直接否定AI泡沫論，指出GPU取代CPU、生成式AI普及

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。