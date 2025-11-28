00919最後一季配要多少才算合理？知美解析「0.54至0.58元」及格區間

知美JiMMY在最新影音內容中針對群益台灣精選高息（00919）進行配息檢視，指出00919即將公布今年最後一次配息，市場普遍關注本季配息落點是否能維持水準，以及在降息後仍能否保持「人氣高股息ETF的配息王」地位。

影片開頭提到，00919的單季配息金額已回到2023年水準，但以最新一季計算，殖利率仍高達9.93%，高於同為熱門高股息ETF的0056與00878。知美指出，今年多數高股息ETF皆面臨降息，包括0056、00878與00919，各自下調一至兩次，其中00878連降兩季，最新殖利率僅剩7.47%。

知美將「00919 12月要配多少才算及格」轉化為另一個判斷方式：在降息之後，殖利率是否仍能保持在三檔高人氣ETF之中最高。

他指出：

0056今年全年配息下降0.204元，縮水19.07% 00878今年全年配息下降0.1元，縮水20% 00919的全年降息幅度達25%，是三檔中最大

不過降息後的殖利率仍是三者最高，因此她認為降幅在此區間屬「可接受」。

知美進一步提出「及格區間」，認為00919若維持與三檔平均縮水幅度接近，配息金額落在0.54至0.58元之間即可視為合理；若高於0.583元則屬優於預期。

回顧三年配息軌跡：高峰後回落至平均水準

知美回顧00919的配息歷程：

2023年：單季平均配息0.54元 2024年：景氣佳、提高兩次配息，平均配息提升至0.7元，年增28.8% 2025年：配息從0.72 元降至0.54元，回到2023年水準

他強調，雖然本季配息降至0.54元，但 一年三季平均落在0.66元，只比去年縮水5.7%，因此認為外界對降息的焦慮略顯過度。

股息VS債息：投資人最容易忽略的差異

知美在影片中提到，許多投資人以為買高股息ETF就能穩定領息，卻忽略股息本質取決於「成分股是否賺錢」。景氣佳配息多，景氣差則可能降低甚至暫不配發。

相較之下，債券型ETF的債息來自票面利率，只要發行債券的公司不違約，息收相對穩定，因此不少人會依年紀提高債券比例，例如常見的「100－年齡法則」。

知美以自身為例，29歲的配置為71%股票+29%債券，用以兼顧成長與現金流。

00919成立以來的累積變化：從亮眼到回歸常態

知美指出，00919雖然今年單季降息幅度25%，但回到2023年水準並不算異常。他以三年循環整理：

2023起飛 2024站上高峰 2025回到平均線

他提醒，這三年足以讓新手理解市場循環：「市場好時覺得買什麼都賺，但真正決定配息能力的是企業的獲利。」

經理費、保管費是能掌握的唯一變數

知美提到，高股息ETF的殖利率與績效無法預測，但「費用」是投資人唯一可主動要求的改善方向。他鼓勵投信考慮調降費用，也邀請觀眾留言支持00919下修金保費。

殖利率觀察：維持10%即算標準表現

以近期價格與年度現金鼓勵計算，00919殖利率最高一度達12.14%。但知美認為，高殖利率並非常態，以10%左右作為合理基準較恰當。

以現價21.75元計算，目前落點剛好位於高於9%殖利率的合理區間。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。