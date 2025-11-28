近一周00981A 獲逾16萬張加碼 投資人平均每張賺逾600元

距離11/21單日重挫逾900點已過去一周，在台股低點時勇敢逆勢買進，或近日股市回升時陸續補貨的投資人，現在應該都看著對帳單笑開懷。這段期間，主動式台股ETF獲得投資人大力加碼，但個別ETF的資金流向差異極大。最受青睞的主動統一台股增長（00981A）近一周發行張數大增逾16萬張，以日均收盤價計算平均投資成本，近一周投資人已賺超過4%。

觀察CMoney統計至11/26，已掛牌的五檔主動式台股ETF近一周皆獲得投資人加碼，以主動統一台股增長發行張數增加16.1萬張居冠。若用近一周的日均收盤價作為投資成本，投資統一00981A的平均成本為15.29元，計算至11/26收盤價15.95元，僅五個交易日的平均報酬率就達到4.32%，是主動式台股ETF中最高，投資人平均每張獲利約660元。

主動統一（1216）台股增長具備主動選股與靈活控盤的優勢，00981A聚焦市值300大優質企業，選股重視成長性及獲利力，遴選創新技術領先群，操作策略則是即時監測市場變化，動態調整爭取最佳報酬，能在震盪行情中加速切換，抓住趨勢。

根據投信官網資料，主動統一台股增長(00981A)持股總共50檔，總持股水位96.77%。統一00981A前五大持股分別為台積電（2330）9.4%、奇鋐（3017）7%、緯穎（6669）6.87%、台光電（2383）6.72%、金像電（2368）6.67%，對應晶片、散熱、伺服器、CCL、PCB五大AI領域。 主動式台股ETF近一周發行張數增額排名。資料來源：CMoney，統計至2025/11/26

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。