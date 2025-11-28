00961大換血…AI四天王進駐！成長動能全面升級「攻守更均衡」

受到投資人高度關注的FT臺灣永續高息（00961）換股秀正式登場，根據台灣指數公司公布的00961成分股調整資料顯示，新增七檔成分股包括科技龍頭廣達（2382）、瑞昱（2379）等，同時剔除七檔表現不佳個股，積極轉向高成長科技股的投資布局。

七檔新兵進駐 七檔老將出局

根據最新公告，00961新納入大同（2371）、仁寶（2324）、微星（2377）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、群創（3481）及興富發（2542）等七檔個股。

同時剔除光寶科（2301）、慧洋-KY（2637）、台新金（2887）、健鼎（3044）、群益證（6005）、新普（6121）及群聯（8299）。

鎖定AI題材 強化科技護城河

市場分析指出，此次調整明顯將投資重心向具備「AI題材」與「高獲利成長」的電子權值股靠攏，新增的廣達與瑞昱均為市值前段班指標企業，加上微星與仁寶的加入，提升成分股的市值代表性，並強化投資組合在科技產業的競爭力。

同時，納入營建績優股興富發與老牌製造業大同，顯示該ETF在追求科技成長之餘，亦兼顧傳產布局的多元分散策略，有效提升投資組合的穩健性。

高息與成長兼顧 精準卡位績優股

00961的選股策略主要著重於「高息為底」及「獲利成長」兩大核心，與傳統高息ETF僅關注歷史配息不同，00961更重視企業的ROE（股東權益報酬率）成長性。

本次換股邏輯明顯鎖定未來獲利動能強勁的企業，透過納入如廣達這類兼具高息與AI成長雙重優勢的龍頭股，避免「賺了股息、賠了價差」的投資風險，符合投資人追求「穩定配息」與「資產增值」的雙重需求。

電子旺季來臨 投資價值再升級

投信法人表示，00961此次成分股調整不僅重視現金股利率，更嚴格檢視獲利成長率與ESG表現，使新投資組合在攻守兩端更為均衡。隨著電子產業旺季來臨，此波換股有望為00961帶來股價上漲動能與豐厚股利。

