快訊

雲林張家權勢現裂痕？「站錯邊」恐埋張嘉郡接班伏筆

出門要戴口罩！鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

雲林男阿布達比轉機被杜拜警扣留5天 今凌晨獲釋妻子跨海報平安

00981A半年飆57％…強是必然非偶然？棒棒：因「統一奔騰」更猛同一位經理人

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
主動統一台股增長（00981A）上市半年規模逼近350億，繳出57.84%回報；同一位經理人操盤的統一奔騰基金同期報酬達67.81%，領先近10%。走勢後期差距擴大，再次凸顯主動式台股基金的超額報酬能力。(本報資料照）
主動統一台股增長（00981A）上市半年規模逼近350億，繳出57.84%回報；同一位經理人操盤的統一奔騰基金同期報酬達67.81%，領先近10%。走勢後期差距擴大，再次凸顯主動式台股基金的超額報酬能力。(本報資料照）

主動統一台股增長（00981A）才短短上市半年，規模已快達350億，還進入了證交所定期定額排行前20大，績效短短半年就繳出了57.84%的成績單。

長期有在投資台股基金的人應該會知道，00981A的經理人和統一奔騰都是同一位，當然也要叫出來一起比，沒想到~主動式基金更勝一籌。

統一奔騰基金的累積報酬率為67.81%，明顯優於00981A ETF的57.84%，兩者的報酬率差距約為9.97%。

走勢與波動性

初期（05/27上市至08月上旬）

兩檔基金的走勢非常接近，績效差異不大。

中期（08月上旬至10月中旬）

兩者走勢仍相似，但統一奔騰基金開始拉開微幅領先。

後期（10月中旬至11/26）

統一奔騰基金的績效線（綠色線）與紫色線的差距持續擴大，並且在接近結算日（11月）時，綠色線的波動性看起來稍微高於紫色線，但整體仍保持領先。

結論：主動式台股基金比你想像中厲害

這半年以來統一奔騰基金表現更為強勁。長期有在關注我的棒友們都知道我相當熱愛台股主動基金，只要選對標的，定期定額+系統低檔加碼，創造出來的報酬是相當令人滿意的。

統一奔騰是主動式基金 ，00981A是主動式ETF，雖然兩者都是「主動式」操作，但在這個特定期間，反而展現出更高的超額報酬能力喔，當然也是我最愛的台股基金愛將之一。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 ETF 經理人 規模 定期定額

延伸閱讀

日本電價貴台灣好多！AI用電狂飆20倍…阿格力：009805一次打包美國電力基建核心

股市震盪怎操作？看好AI成長動能 兩大台股名家「反彈買進」口袋名單曝光

高股息仔開始買0050且採用「零股戰術」！存股哥：湊出6.45張策略可行且有效

美國財報點火AI行情！聚焦中小型產業鏈爆發成長…00952強彈70％報酬率成AI大黑馬

相關新聞

00981A半年飆57％…強是必然非偶然？棒棒：因「統一奔騰」更猛同一位經理人

主動統一台股增長（00981A）才短短上市半年，規模已快達350億，還進入了證交所定期定額排行前20大，績效短短半年就繳出了57.84%的成績單。 長期有在投資台股基金的人應該會知道，00981A的

高股息仔開始買0050且採用「零股戰術」！存股哥：湊出6.45張策略可行且有效

最近用零股買元大台灣50（0050），東拼西湊也買了350股。零股戰術其實好處很多，相當適合小資族使用，特別是像市值型這種價位比高股息還高的標的，以市值型長期向上的走勢來看，你大概都可以買在這條上升曲

美國財報點火AI行情！聚焦中小型產業鏈爆發成長…00952強彈70％報酬率成AI大黑馬

輝達（NVIDIA）最新財報全面超標！資料中心營收年增66%、GB300銷售超越GB200，Blackwell需求一路排隊到明年底。執行長黃仁勳直接否定AI泡沫論，指出GPU取代CPU、生成式AI普及

他想靠0050、006208質押分攤房貸！網曝風險：遇大跌壓力更大

靠股票質押分攤房貸可行？一名網友在PTT發文詢問，看到今年一般房貸平均利率拉升至2.6%、創金融海嘯後新高，擔心交屋後房貸與裝潢款夾擊，考慮以手上0050、006208等ETF進行股票質押調度資金，藉由2.48%左右的質押利率分攤寬限期利息壓力。貼文引發熱烈回應，討論焦點落在「房貸升息下是否該用質押對沖」、「質押風險是否被低估」，以及現階段台股波動下的維持率控管。

台股主動式ETF 人氣飆

主動式台股ETF人氣暢旺，根據統計，目前市場上五檔主動式台股ETF，不但受益人連續六周創新高，規模也已達到785.9億元...

從150檔汰弱留強…復華主動00991A主打「未來可能前50大」！

台股主動ETF再添生力軍！復華投信表示，主動復華未來50（00991A），日前已獲准募集，預計12月3日起開募。 復華投信表示，AI時代開啟台股新一波多頭，為了提供台股投資人掌握台灣未來主要的經

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。