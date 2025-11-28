00981A半年飆57％…強是必然非偶然？棒棒：因「統一奔騰」更猛同一位經理人

主動統一台股增長（00981A）才短短上市半年，規模已快達350億，還進入了證交所定期定額排行前20大，績效短短半年就繳出了57.84%的成績單。

長期有在投資台股基金的人應該會知道，00981A的經理人和統一奔騰都是同一位，當然也要叫出來一起比，沒想到~主動式基金更勝一籌。

統一奔騰基金的累積報酬率為67.81%，明顯優於00981A ETF的57.84%，兩者的報酬率差距約為9.97%。

走勢與波動性

初期（05/27上市至08月上旬） 兩檔基金的走勢非常接近，績效差異不大。 中期（08月上旬至10月中旬） 兩者走勢仍相似，但統一奔騰基金開始拉開微幅領先。 後期（10月中旬至11/26） 統一奔騰基金的績效線（綠色線）與紫色線的差距持續擴大，並且在接近結算日（11月）時，綠色線的波動性看起來稍微高於紫色線，但整體仍保持領先。

結論：主動式台股基金比你想像中厲害

這半年以來統一奔騰基金表現更為強勁。長期有在關注我的棒友們都知道我相當熱愛台股主動基金，只要選對標的，定期定額+系統低檔加碼，創造出來的報酬是相當令人滿意的。

統一奔騰是主動式基金 ，00981A是主動式ETF，雖然兩者都是「主動式」操作，但在這個特定期間，反而展現出更高的超額報酬能力喔，當然也是我最愛的台股基金愛將之一。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。