高股息仔開始買0050且採用「零股戰術」！存股哥：湊出6.45張策略可行且有效

最近用零股買元大台灣50（0050），東拼西湊也買了350股。零股戰術其實好處很多，相當適合小資族使用，特別是像市值型這種價位比高股息還高的標的，以市值型長期向上的走勢來看，你大概都可以買在這條上升曲線上。

我在大概半年前開始存0050，希望可以補上高股息欠缺的成長性，目前持有6.45張，帳面+$69,595(21.34%），現在看來這樣的策略是可行且有效的，用高股息跟市值型互補各自的缺點，進而取得威力加成的效果

關於零股戰術的優點，網路跟AI隨便找都一大堆，這裡就不再贅述了，主要是我個人認為零股戰術是相當適合存股新手入門的方式，可以避免單筆壓在相對高點的心理壓力，簡單說就是可以消除情緒帶來的影響。

你可以用最小的成本去參與市值成長，一點一點買也不會有什麼壓力，也可以當存錢，有錢就存一點存一點到市值型裡面，去享受指數成長帶來的效益，積少成多，慢慢累積長久下來也是很大一筆金額。

其實不只市值型，高股息、權值股或是優質個股你也可以用零股戰術去布局，雖然沒辦法讓你在短時間取得很高的報酬，但你也不會在短時間就承受大量虧損，是個容錯率高、可持續性強的方式。

