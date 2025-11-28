美國財報點火AI行情！聚焦中小型產業鏈爆發成長…00952強彈70％報酬率成AI大黑馬

輝達（NVIDIA）最新財報全面超標！資料中心營收年增66%、GB300銷售超越GB200，Blackwell需求一路排隊到明年底。執行長黃仁勳直接否定AI泡沫論，指出GPU取代CPU、生成式AI普及與物理AI崛起三股力量正在同時發生，全球AI循環並未降溫，甚至正進入新的長週期。

這些訊號首先反映在台灣供應鏈。第四季AI伺服器、散熱、PCB、IC設計等廠商接單增加，自4月關稅戰低點以來，AI相關ETF幾乎全面反彈，而最受到討論的，就是凱基台灣AI50（00952）。

把時間拉回4月至11月，多檔半導體與AI主題ETF漲幅差距巨大：

00891約+43%

00892約+67%

00941約+52%

00904約+55%

00913約+51%

00947約+68%

00952則反彈突破70%，站上同族群最前段。

仔細比較ETF的選股邏輯，可以發現本波領漲的並不是台積電等大型半導體，而是AI伺服器整機、PCB、散熱、記憶體模組等「實際接單最快」的企業。00952採取AI供應鏈全鏈式布局，並非只鎖定晶片設計或晶圓代工，而是從上游材料、中游零組件到下游伺服器組裝都涵蓋，因此當伺服器與高速傳輸領漲時，它的成分股自然站在行情第一線。

今年最強的AI供應鏈公司如台光電、緯穎、創見、威剛，都在00952的前段持股之中，且多檔含息報酬已突破100%。00952沒有台積電，卻能跑贏多檔含台積電的ETF，顯示這輪行情不是「市值越大漲越多」，而是「誰在AI伺服器鏈真正出貨」。因此像00891、00913、00904這些偏晶圓製造與傳統半導體的ETF反彈較溫和；00947、00892因提高中型AI股比重，表現才更接近00952。

在輝達財報確認供應鏈需求仍強勁後，市場對AI產業的疑慮進一步下降。Blackwell與Rubin訂單能見度已延伸到明年底，台積電、鴻海、緯創等廠商皆擴張AI生產基地，台灣供應鏈仍站在新一輪資料中心擴建的核心。00952把這樣的需求鏈條整合進成分股，本質上更偏向成長型AI ETF，著重的是訂單與出貨循環，而非高配息。

若投資人認同AI仍是未來數年最重要的成長主軸，那麼挑選ETF時，關鍵會落在它押注的是供應鏈哪一段，而不是名字是否掛著「AI」。00952之所以在這一波走得更快，主要是受惠於持股集中在今年出貨最明顯的產業區塊。

如果投資人相信AI不是泡沫、相信未來幾年資料中心會持續加速擴建，那麼理解各檔ETF在AI供應鏈中的角色與布局，就會比只看名稱更重要。00952在這一波反彈中跑得更快，很大一部分來自持股位置卡在「出貨加速段」，是否要跟著參與，最後還是要回到自己對AI長線發展的看法，以及能不能接受成長型ETF較大的價格波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。