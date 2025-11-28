台股主動式ETF 人氣飆

主動式台股ETF人氣暢旺，根據統計，目前市場上五檔主動式台股ETF，不但受益人連續六周創新高，規模也已達到785.9億元，由於年底前還有四檔新主動式台股ETF將展開募集，預料將推升規模續增。其中，與AI相關的科技股將持續搶鏡。

目前已掛牌的主動台股ETF，包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選、主動統一台股增長、主動安聯台灣高息、主動野村台灣50等五檔，年底前還有四檔即將募集，在將募集的主動台股ETF中，主動群益科技創新為首檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台灣作為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，相關概念股表現亮眼，也是推升台股大盤表現的功臣。

台廠AI供應鏈，涵蓋從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域。

長期來看，AI基礎建設為多年期趨勢，建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心。

野村投信表示，美國五大科技巨頭陸續公布財報，儘管Meta因所得稅準備金影響導致獲利短期承壓，但整體而言，五巨頭調整後營收與EPS皆優於市場預期，並在雲端與AI業務方面繳出雙位數成長，顯示AI從話題熱潮走向實質成果進入「變現時代」。加上企業對AI需求持續升溫，五大廠上修今明兩年AI資本支出展望，整體AI發展依然正向。

尤其近來Google推出Gemini 3.0頗受好評，相關TPU設計來自博通（Broadcom），並採用台積電CoWoS先進封裝，帶動相關供應鏈股價上漲，也印證市場對AI投資的信心。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，大盤經過大漲大跌後，目前技術面來看，下檔支撐依序為60日均線、半年線以及15倍本益比，預期年底前將維持大箱型區間震盪。操作建議反彈不追高、逢拉回分批承接具實質AI訂單的優質個股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。