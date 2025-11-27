快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

AI電力需求旺 帶動AI能源概念ETF買氣熱

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據集中保算結算所最新統計，AI熱潮推升資本支出，直接激勵海外電力能源相關ETF買氣大增，包括新光美國電力基建（009805）、富邦ESG綠色電力（00920）、FT潔淨能源，第4季以來受益人數成長逾雙位數表現，尤其是訴求美國電力基建產業的新光美國電力基建，第4季以來人數成長幅度更高達65.3%，頗受投資人青睞。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，AI是這輪美股多頭行情的核心引擎，推動AI基建浪潮，帶領企業資本支出大增與獲利大幅擴張，但龐大的能源需求，與電力供應問題也隨之浮現，首當其衝的是美國老舊電網，早已不堪負荷，以及接踵到來的電力荒，催生2026年起上兆美元級別的投資賽道興起，包括燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級、與算力等基礎設施等，帶動美國電力基建相關投資板塊當紅。

近來全球瘋玩Gemini 3，帶動Google奪回AI話語權，由於Google近年來大舉進軍雲端運算，更自行投入ASIC晶片開發，明年更將跨入新世代TPU，預估未來AI基建潮與AI應用潮同步交織，產生共伴效應後，由AI導致的全球電力爭奪戰，恐怕不只影響在美國，更攸關未來全球各國數位競賽由誰勝出。

劉恆誌預估，美國AI耗電潮將率先改寫能源產業版圖，帶動美數據中心自建電廠增加。今年美國科技巨頭中，包括Meta、微軟、蘋果等業者，也都有意進入電力市場，尤其是Facebook母公司的Meta，更希望聯邦政府批准，未來能進入電力交易業，等於除自建電廠、購買電力並簽訂長期電力合約外，科技巨頭的能源賽道也將進入批發電力市場上，轉售部分電力來降低風險。

新光美國電力基建ETF投資團隊預估，美國電力產業由缺電轉向發電的連鎖效應不容小覷，未來大規模新建燃氣電廠勢必推升天然氣需求，長期恐拉抬美國天然氣價格，反映全國民生電價激增，加上大量場內機組若與主電網連結有限，將加劇燃氣渦輪機與相關設備供不應求，直接催生電力電網等產業鏈商機極為龐大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 AI

延伸閱讀

合庫金首席經濟學家：AI不會泡沫 但明年為「刪選年」

多明尼加挺美國掃毒　提供空軍基地與機場作後勤

川普貿易牌誘中南美 與陸搶地緣影響力

日本電價貴台灣好多！AI用電狂飆20倍…阿格力：009805一次打包美國電力基建核心

相關新聞

從150檔汰弱留強…復華主動00991A主打「未來可能前50大」！

台股主動ETF再添生力軍！復華投信表示，主動復華未來50（00991A），日前已獲准募集，預計12月3日起開募。 復華投信表示，AI時代開啟台股新一波多頭，為了提供台股投資人掌握台灣未來主要的經

日本電價貴台灣好多！AI用電狂飆20倍…阿格力：009805一次打包美國電力基建核心

理財創作者阿格力近日在影音中分享自己在日本second house的實際用電經驗，他指出，日本電費高昂到讓人「看到帳單會嚇一跳」，也連帶影響電器購買習慣、居家能源安排，甚至影響當地民眾是否願意購入電動

AI用電暴增帶動題材！小童看好009805「趨勢發展大黑馬」：能攻能守

財經YouTuber小童近日表示，在投資市場普遍追逐輝達、OpenAI、特斯拉等AI概念股時，有一個更容易被忽略的核心問題正在浮上檯面──沒有電，再強大的AI都只是冷冰冰的機器。他指出，半年前曾分享的 009805新光美國電力基建ETF，如今已累積超過二成漲幅，顯示電力基礎建設正成為AI時代的隱形受益者。

搜尋量飆升…投資人怕爆「AI泡沫」！股添樂三理由：此時反而可留意高股息ETF

近期市場最熱門的討論之一，就是AI是否即將面臨泡沫化。YouTube財經頻道「股添樂 股市新觀點」在最新影片中指出，投資人普遍擔心「現在買會不會剛好遇到崩盤」，但若不買又怕行情續漲，形成情緒上的矛盾。

他想砸500萬買00937B+00982D「靠配息養房」 網勸：不如先還債

靠配息養房真可行？一名網友在PTT發文表示，他明年將開始背房貸，好奇「用債券ETF配息cover部分房貸是否更可行」，引發股板熱烈討論。討論焦點集中在債券配息是否真如原PO想像穩定、能否長期替代高股息現金流，以及最核心的匯率與價格波動風險。

不甩關稅震盪 台股主動ETF成績亮眼！靠科技股集中度與調整能力決勝負

自金管會開放主動式ETF，市場在短短1年內迅速成長，13檔產品合計規模超過9百億元。面對震盪不斷的市場環境，這些強調「主動、靈活」的新興理財工具，是否為投資人帶來超額報酬？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。