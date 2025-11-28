他想靠0050、006208質押分攤房貸！網曝風險：遇大跌壓力更大

靠股票質押分攤房貸可行？一名網友在PTT發文詢問，看到今年一般房貸平均利率拉升至2.6%、創金融海嘯後新高，擔心交屋後房貸與裝潢款夾擊，考慮以手上0050、006208等ETF進行股票質押調度資金，藉由2.48%左右的質押利率分攤寬限期利息壓力。貼文引發熱烈回應，討論焦點落在「房貸升息下是否該用質押對沖」、「質押風險是否被低估」，以及現階段台股波動下的維持率控管。

原PO指出，原本以為央行未再升息，房貸利率可暫時穩住，卻發現市場利率仍走高，未來變數難料。他評估質押優點在於不需賣股、也不需逐月攤還本金，資金可用於裝潢期間短期周轉，且利率與房貸接近，有機會吸收部分利息。但他同時憂心台股不穩，若遇回檔恐引發追繳甚至斷頭，因此向版上請益實務風險。

對此，部分網友直接鼓勵原PO質押操作，認為以0050等大型ETF作擔保相對安全，只要抓好張數、不押滿額度，維持率留出緩衝就能「很好使」，亦有人分享自己維持率控在180左右、遇到短期下跌仍可安心。也有推文以多頭角度回應，笑稱「問就是全押」、「押起來聖誕節會感謝自己」，把質押視為低利槓桿的資金工具。

另一派網友則提出較一致的風險提醒，認為房貸只要按時繳款不會被斷頭，但質押隨市價變動需時刻盯維持率，「為了差0.12%多背一個追繳風險不一定划算」。不少人提到今年4月大盤曾出現近三成修正，ETF也可能跌破20%，若質押資金是拿去消費性支出如裝潢，無法再回押補維持率，一旦遇大跌就會把壓力放大。

此外，還有留言從理財結構出發，認為原PO若現金流本就吃緊，代表購屋與裝潢規模可能超出承受度，與其用槓桿硬撐，不如先調整裝潢節奏或縮小支出；也有人主張可改用分批質押、保留現金備援，避免在市場急跌時被迫賣股或影響房貸負擔。

