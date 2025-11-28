他想靠0050、006208質押分攤房貸！網曝風險：遇大跌壓力更大

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

股票質押分攤房貸可行？一名網友在PTT發文詢問，看到今年一般房貸平均利率拉升至2.6%、創金融海嘯後新高，擔心交屋後房貸與裝潢款夾擊，考慮以手上0050、006208等ETF進行股票質押調度資金，藉由2.48%左右的質押利率分攤寬限期利息壓力。貼文引發熱烈回應，討論焦點落在「房貸升息下是否該用質押對沖」、「質押風險是否被低估」，以及現階段台股波動下的維持率控管。

原PO指出，原本以為央行未再升息，房貸利率可暫時穩住，卻發現市場利率仍走高，未來變數難料。他評估質押優點在於不需賣股、也不需逐月攤還本金，資金可用於裝潢期間短期周轉，且利率與房貸接近，有機會吸收部分利息。但他同時憂心台股不穩，若遇回檔恐引發追繳甚至斷頭，因此向版上請益實務風險。

對此，部分網友直接鼓勵原PO質押操作，認為以0050等大型ETF作擔保相對安全，只要抓好張數、不押滿額度，維持率留出緩衝就能「很好使」，亦有人分享自己維持率控在180左右、遇到短期下跌仍可安心。也有推文以多頭角度回應，笑稱「問就是全押」、「押起來聖誕節會感謝自己」，把質押視為低利槓桿的資金工具。

另一派網友則提出較一致的風險提醒，認為房貸只要按時繳款不會被斷頭，但質押隨市價變動需時刻盯維持率，「為了差0.12%多背一個追繳風險不一定划算」。不少人提到今年4月大盤曾出現近三成修正，ETF也可能跌破20%，若質押資金是拿去消費性支出如裝潢，無法再回押補維持率，一旦遇大跌就會把壓力放大。

此外，還有留言從理財結構出發，認為原PO若現金流本就吃緊，代表購屋與裝潢規模可能超出承受度，與其用槓桿硬撐，不如先調整裝潢節奏或縮小支出；也有人主張可改用分批質押、保留現金備援，避免在市場急跌時被迫賣股或影響房貸負擔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

風險 ETF 台股 現金流 股票質押 PTT 房貸 0050元大台灣50 006208富邦台50

相關新聞

00981A半年飆57％…強是必然非偶然？棒棒：因「統一奔騰」更猛同一位經理人

主動統一台股增長（00981A）才短短上市半年，規模已快達350億，還進入了證交所定期定額排行前20大，績效短短半年就繳出了57.84%的成績單。 長期有在投資台股基金的人應該會知道，00981A的

高股息仔開始買0050且採用「零股戰術」！存股哥：湊出6.45張策略可行且有效

最近用零股買元大台灣50（0050），東拼西湊也買了350股。零股戰術其實好處很多，相當適合小資族使用，特別是像市值型這種價位比高股息還高的標的，以市值型長期向上的走勢來看，你大概都可以買在這條上升曲

美國財報點火AI行情！聚焦中小型產業鏈爆發成長…00952強彈70％報酬率成AI大黑馬

輝達（NVIDIA）最新財報全面超標！資料中心營收年增66%、GB300銷售超越GB200，Blackwell需求一路排隊到明年底。執行長黃仁勳直接否定AI泡沫論，指出GPU取代CPU、生成式AI普及

靠股票質押分攤房貸可行？一名網友在PTT發文詢問，看到今年一般房貸平均利率拉升至2.6%、創金融海嘯後新高，擔心交屋後房貸與裝潢款夾擊，考慮以手上0050、006208等ETF進行股票質押調度資金，藉由2.48%左右的質押利率分攤寬限期利息壓力。貼文引發熱烈回應，討論焦點落在「房貸升息下是否該用質押對沖」、「質押風險是否被低估」，以及現階段台股波動下的維持率控管。

台股主動式ETF 人氣飆

主動式台股ETF人氣暢旺，根據統計，目前市場上五檔主動式台股ETF，不但受益人連續六周創新高，規模也已達到785.9億元...

從150檔汰弱留強…復華主動00991A主打「未來可能前50大」！

台股主動ETF再添生力軍！復華投信表示，主動復華未來50（00991A），日前已獲准募集，預計12月3日起開募。 復華投信表示，AI時代開啟台股新一波多頭，為了提供台股投資人掌握台灣未來主要的經

