從150檔汰弱留強…復華主動00991A主打「未來可能前50大」！

台股主動ETF再添生力軍！復華投信表示，主動復華未來50（00991A），日前已獲准募集，預計12月3日起開募。

復華投信表示，AI時代開啟台股新一波多頭，為了提供台股投資人掌握台灣未來主要的經濟成長動力與大盤趨勢，同時兼顧可能晉升市值前50大明日之星投資機會，隆重推出00991A，以主動研究方式，從市值前150大的台灣上市、上櫃公司中汰弱留強，並挑出未來可能成為市值前50大個股，追求長期打敗台灣加權指數。

復華投信指出，00991A每單位發行價格為新臺幣10元，即每張最低只要新臺幣1萬元，收益分配採半年配（每年6月底、12月底進行評價），預計於12月3日至5日進行繳款募集，投資人可透過復華投信或富邦證、永豐金證、凱基證、群益證、元大證、統一證、元富證、兆豐證、華南永昌證等9家券商通路申購，卡位未來50的投資潛力！

台股第4季以來持續震盪走高，展望後市，復華投信國內股票部主管呂宏宇表示，台股持續受惠AI蓬勃發展，中長期多頭格局可期，建議可透過主動操作的台股ETF靈活布局，掌握新高行情下的亮點產業投資報酬機會。

00991A小檔案

每單位發行價格 新臺幣10元 IPO最低申購金額 新臺幣1萬元或其整倍數 收益分配* 半年配(自本基金成立日起180天後，預計於每年6月底及12月底評價)，配息來源包含股息、資本利得及收益平準金等 投資範圍 60%以上部位需投資於台灣上市上櫃股票市值前150大之個股 績效參考指標 臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數 經理費(年率) 新臺幣200億元(含)以下：1.00%

逾新臺幣200億元(不含)：0.80% 保管費(年率) 新臺幣200億元(含)以下：0.040%

逾新臺幣200億元(不含)：0.035% 募集申購通路 復華投信及富邦證、永豐金證、凱基證、群益證、元大證、統一證、元富證、兆豐證、華南永昌證等9家券商 資料來源：復華投信整理

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。