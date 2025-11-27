兆豐投信12月8日推首檔台美股債動態平衡ETF 告別「僵化、固定」配置

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信計量研究團隊。（兆豐投信/提供）
在面對全球市場多空交替頻繁，傳統固定比例的股債配置已難以應對劇烈波動。兆豐投信宣布12月8日至11日展開募集全台首檔引入技術分析決策的動態平衡ETF—兆豐台美動能股債平衡ETF（00982T）。該檔 ETF 連結由臺灣指數公司(TIP)與彭博指數公司(Bloomberg)共同編製的台美動能多資產平衡指數，主打「動態調整、汰弱留強」，打破傳統平衡型ETF 股債比例固定的限制，為投資人打造進可攻、退可守的資產配置2.0方案。

兆豐投信指出，此為全台首見。用「200日均線」做多空判讀，智慧調節攻守權重的產品。目前市場上的平衡型ETF多為「靜態配置」(如固定股七債三)，容易在股市空頭時受傷，或在債市逆風時缺乏彈性。

00982T是國內第一檔將技術分析寫入指數規則的ETF，運用特選臺灣動能趨勢指數的200日移動平均線作為多空判讀依據，如同為投資組合裝上「趨勢雷達」。根據指數規則，00982T具備三種情境動態調整機制，解決投資人最頭痛的擇時難題：

1.積極型(多頭衝刺)：當偵測到市場動能強勁，股票部位自動拉高至80%，債券降至20%，全力捕捉上漲紅利。

2.穩健/特殊型(震盪盤整)：當趨勢減緩或出現乖離過大(超漲/超跌)訊號時，股債比例自動調整為50%:50%，降低波動風險。

3.保守型(空頭防禦)：當偵測到空頭訊號，迅速將債券避險部位拉高至80%，股票降至20%，發揮資產保護傘功能。

兆豐投信指出，00982T透過台灣科技股+美國公債強強聯手，有策略的擴大獲利機率並壓縮虧損機率。資產標的選擇結合全球兩大強勢資產。股票端鎖定具備高成長動能的台灣前瞻科技產業，精準參與AI供應鏈與半導體趨勢；債券端則配置美國長天期公債，利用其與股市的低相關性，提供避險效果。

兆豐投信指出，這種戰術性資產配置(Tactical Asset Allocation)過去通常是法人或大戶專屬的操作策略，交易成本高且耗時。如今透過 00982T，一般投資人也能輕鬆享有這種漲時重壓、跌時避險的法人級策略。

兆豐投信表示，兆豐台美動能股債平衡 ETF 具備四大優勢；

1. 風險分散：透過股債動態平衡，波動度相對純股票低。

2. 進退有據：多頭時，力求投資績效優於市場預期，空頭時保守，力求防禦。

3. 紀律執行：解決人性追高殺低的弱點，依據訊號紀律性執行再平衡。

4. 門檻極低：發行價僅10元，一張僅需1萬元即可入手。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

