AI 用電暴增帶動題材！小童看好009805「趨勢發展大黑馬」：能攻能守

財經YouTuber小童近日表示，在投資市場普遍追逐輝達、OpenAI、特斯拉等AI概念股時，有一個更容易被忽略的核心問題正在浮上檯面──沒有電，再強大的AI都只是冷冰冰的機器。他指出，半年前曾分享的 009805新光美國電力基建ETF，如今已累積超過二成漲幅，顯示電力基礎建設正成為AI時代的隱形受益者。

AI用電暴增推動「電力基建轉型」

小童指出，所謂「電力大革命」並非口號，而是確實由AI推動的結構性需求。

依據國際能源署資料，全球資料中心電力消耗預計到2030年將倍增至945太瓦時，等同於一個日本的年用電量。他直言：「AI晶片再進步都沒用，電力設施跟不上，所有算力都是空談。」

三大變化讓電力股不再只是防禦型資產

小童分析，電力產業過去多被視為穩定配息、無太大成長性的防禦類股，但AI已讓這些族群出現三大結構性變化：

1、需求端爆發

全球AI算力市場今年突破1.2兆美元，2030年上看5.8兆美元；AI越普及，資料中心及周邊設備越需要電力支撐。以日常使用為例，「一次 ChatGPT 問答的耗電量，約是Google搜尋的300倍。」

2、設備全面老化

美國許多電網使用逾25年，逼近30～40年壽命，未來不可能僅靠舊設備支撐爆量需求，輸電、變電、配電、儲能都勢必大幅升級。

3、供應鏈從防禦轉為成長

在高需求與汰舊換新雙重推動下，電力供應鏈正逐漸轉型為成長股，不是只買電，而是要思考電從哪來、怎麼送、怎麼用。

相關ETF：新光美國電力基建（009805）

談到009805，小童指出前四大成份股多維持多頭趨勢，其中VRT、PWR 相對強勢，GEV則位於轉勢關鍵區域，若跌破可能偏空；ETN 則仍處壓力帶。他提醒，部分成份股抵達壓力區，使ETF短線上漲空間受限，因此短期以震盪看待較為謹慎。

操作策略：短線震盪偏多、可壓低比重佈局

小童表示，若以紅綠燈指標觀察，009805早在六月底已出現「三綠翻多」訊號，因此抓住此波超過兩成的漲幅並不困難。然而在短線漲多後，他建議若要佈局可拉低資金比重，並留意ETF若回測至下方關鍵區域時，再重新偏多觀察，以降低追高風險。

長線仍受惠AI趨勢

雖然短線震盪加劇，小童仍看好電力基建的長期潛力。小童指出「AI對電力的需求短期很難逆轉」，對於已持有市值型ETF、想增加「穩健中帶成長」比例的投資人而言，009805仍具參考價值，但建議採分批與低比重策略更能抱得安心。

延伸觀察：台股重電族群同受激勵

小童提醒，若投資人關注台股，也可留意華城、士電，以及電源供應鏈如康舒、台達電等相關標的。但他強調，個股操作除了技術面，更要觀察基本面與題材熱度，「不要只看到價量轉強就追高，否則很容易遇到一日行情或假突破。」

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。