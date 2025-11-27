快訊

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

從台積電羅唯仁跳槽英特爾 看「競業禁止」保護效力

台股高檔震盪 「主動式ETF+高息基金」雙線配置打造資產護城河

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一台灣高息優選基金(累積型)累積報酬率(資料來源：Bloomberg)
統一台灣高息優選基金(累積型)累積報酬率(資料來源：Bloomberg)

台股近期高檔震盪，統一投信表示，投資人可採取「主動式ETF+高息基金」的雙線配置策略，以主動統一台股增長ETF(00981A)掌握趨勢輪動，搭配統一台灣高息優選基金擁有現金流特色，打造進可攻退可守的資產護城河。

00981A具備主動選股與靈活控盤的優勢，5月以淨值每股10元成立，截至11月25日，最新淨值為15.24元。經理人陳釧瑤表示，00981A聚焦市值300大優質企業，選股重視成長性及獲利力，遴選創新技術領先群，操作策略則是即時監測市場變化，動態調整爭取最佳報酬，能在震盪行情中加速切換，抓住趨勢。

統一投信表示，在盤勢劇烈震盪之際，除主動式ETF可以因應市況透過選股趨吉避凶，高股息產品因具備波動較低、有配息的特性，其抗震優勢也常常是資金的避風港。統一台灣高息優選基金同時設有累積型與月配型，月配型自2024年4月首度配息，至今已配息20次，最近一次配息金額，以每單位配發0.1179元創新高，當期配息率0.75%，為「愛息族」提供具競爭力的好選擇。

統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤表示，展望未來，隨著市場焦點轉向企業2026年的營運展望，看好半導體(半導體廠務/IC設計)、AI供應鏈(組裝/散熱)，高殖利率成長股，傳產股主要著墨低基期且營運轉佳族群、以及金融類股等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 ETF

延伸閱讀

台股只占全球2.3％不夠分散…五種配置法曝光！懶錢包：近鄉偏誤、海外配置不能缺

台股唱多 三天漲近千點…歷史經驗12月正報酬機率達80%

0052分割後首日交易 火爆

高息月配ETF買氣強勁 提供穩定收入 吸引退休族

相關新聞

日本電價貴台灣好多！AI用電狂飆20倍…阿格力：009805一次打包美國電力基建核心

理財創作者阿格力近日在影音中分享自己在日本second house的實際用電經驗，他指出，日本電費高昂到讓人「看到帳單會嚇一跳」，也連帶影響電器購買習慣、居家能源安排，甚至影響當地民眾是否願意購入電動

AI 用電暴增帶動題材！小童看好009805「趨勢發展大黑馬」：能攻能守

財經YouTuber小童近日表示，在投資市場普遍追逐輝達、OpenAI、特斯拉等AI概念股時，有一個更容易被忽略的核心問題正在浮上檯面──沒有電，再強大的AI都只是冷冰冰的機器。他指出，半年前曾分享的 009805新光美國電力基建ETF，如今已累積超過二成漲幅，顯示電力基礎建設正成為AI時代的隱形受益者。

搜尋量飆升…投資人怕爆「AI泡沫」！股添樂三理由：此時反而可留意高股息ETF

近期市場最熱門的討論之一，就是AI是否即將面臨泡沫化。YouTube財經頻道「股添樂 股市新觀點」在最新影片中指出，投資人普遍擔心「現在買會不會剛好遇到崩盤」，但若不買又怕行情續漲，形成情緒上的矛盾。

他想砸500萬買00937B+00982D「靠配息養房」 網勸：不如先還債

靠配息養房真可行？一名網友在PTT發文表示，他明年將開始背房貸，好奇「用債券ETF配息cover部分房貸是否更可行」，引發股板熱烈討論。討論焦點集中在債券配息是否真如原PO想像穩定、能否長期替代高股息現金流，以及最核心的匯率與價格波動風險。

不甩關稅震盪 台股主動ETF成績亮眼！靠科技股集中度與調整能力決勝負

自金管會開放主動式ETF，市場在短短1年內迅速成長，13檔產品合計規模超過9百億元。面對震盪不斷的市場環境，這些強調「主動、靈活」的新興理財工具，是否為投資人帶來超額報酬？

0052分割後首日交易 火爆

富邦科技（0052）五天暫停交易後，昨（26）日重新上市，分割後首日交易火爆，成交量突破26.8萬張，登上台股成交量排行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。