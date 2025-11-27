台股高檔震盪 「主動式ETF+高息基金」雙線配置打造資產護城河

台股近期高檔震盪，統一投信表示，投資人可採取「主動式ETF+高息基金」的雙線配置策略，以主動統一台股增長ETF(00981A)掌握趨勢輪動，搭配統一台灣高息優選基金擁有現金流特色，打造進可攻退可守的資產護城河。

00981A具備主動選股與靈活控盤的優勢，5月以淨值每股10元成立，截至11月25日，最新淨值為15.24元。經理人陳釧瑤表示，00981A聚焦市值300大優質企業，選股重視成長性及獲利力，遴選創新技術領先群，操作策略則是即時監測市場變化，動態調整爭取最佳報酬，能在震盪行情中加速切換，抓住趨勢。

統一投信表示，在盤勢劇烈震盪之際，除主動式ETF可以因應市況透過選股趨吉避凶，高股息產品因具備波動較低、有配息的特性，其抗震優勢也常常是資金的避風港。統一台灣高息優選基金同時設有累積型與月配型，月配型自2024年4月首度配息，至今已配息20次，最近一次配息金額，以每單位配發0.1179元創新高，當期配息率0.75%，為「愛息族」提供具競爭力的好選擇。

統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤表示，展望未來，隨著市場焦點轉向企業2026年的營運展望，看好半導體(半導體廠務/IC設計)、AI供應鏈(組裝/散熱)，高殖利率成長股，傳產股主要著墨低基期且營運轉佳族群、以及金融類股等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。