日本電價貴台灣好多！AI用電狂飆20倍…阿格力：009805一次打包美國電力基建核心

理財創作者阿格力近日在影音中分享自己在日本second house的實際用電經驗，他指出，日本電費高昂到讓人「看到帳單會嚇一跳」，也連帶影響電器購買習慣、居家能源安排，甚至影響當地民眾是否願意購入電動車。

日本電費「第一段就逼近台灣高用電戶價格」

阿格力表示，日本家庭就算完全不開電器，仍需負擔基本料金1407日圓（約台幣280元），相比台灣僅約100元高出許多。他展示帳單指出，自己初期用電量僅108度，但第一階梯電價就高達29.8日圓／度，扣除燃料費調整、加上再生能源附加費後仍約23.88日圓／度（約台幣4.77元）。

他援引比較後強調，台灣夏季第一段電價為1.68元，日本整體價格幾乎是台灣的2.8倍。

第二段更驚人：每度電折合台幣超過6元

阿格力表示，只住兩週就進入第二段電價，扣除與加回各項費用後，最終費率為30.48 日圓／度（約台幣6.096元），已接近台灣夏季700度以上用電戶的水準。

他直言：「台灣真的很幸福」，並指出日本家電標示「年耗電量」非常清楚，因為電費昂貴讓消費者不得不更敏感。

高電價影響日本電動車普及：買車便宜、用電太貴

在討論電動車時，阿格力說明，日本進口特斯拉因關稅較低，車價甚至可能比台灣更便宜，「一台100萬初頭就能買到」。但對當地人而言真正問題不是車價，而是「充電要花多少錢」。

以台灣為例，在外快充通常每度8～10元，日本若電價翻倍至約20元，電動車充電成本遠高於油車，使民眾普遍興趣缺缺。

全球電價比較：台灣仍屬便宜國家

阿格力引用國際網站資料指出，各國平均每度電價格換算美元後：

台灣：約0.102美元／度（約台幣3元） 日本：0.236美元／度；約為台灣2倍以上 美國：0.19美元／度 歐洲部分國家高達0.4～0.47美元／度（丹麥、德國、義大利等）

他認為台灣低電價不僅讓生活成本較輕，也是「台灣在AI伺服器產業能具備國際競爭力」的重要原因。

AI用電需求狂飆：H100到Rubin Ultra成長20倍

阿格力提到，AI時代的能源需求成長極快：

NVIDIA伺服器耗電量 H100：30度 Rubin Ultra：600 度 成長達20倍

美國四大雲端業者（微軟、Google、亞馬遜、Meta）資本支出持續上修，也帶動資料中心擴建。

他引用美國能源部預估，未來每年用電成長率將達13%～27%，到2028年資料中心可能佔全美12%的用電量。

從核能到電力基建 美國進入「電力軍備時代」

阿格力進一步指出，美國：

推出700億美元「電力加速計劃」 重啟三哩島核電廠為微軟供電（星座能源 CEG） 推動小型模組化核能反應爐（SMR） 重電公司如：GE Vernova具備關鍵技術

他認為電力基建將會是「下一波極重要的投資主軸」。

新光美國電力基建（009805）聚焦美國電力基建上中下游

阿格力表示，若不熟悉個別美國公司，可以直接關注009805。

其成分股涵蓋：

電力設備與製造：GE Vernova、Eaton（伊頓）、Hubbell（哈勃）、nVent Electric（恩維特） 電力設施工程：Quanta Services（寬達服務） 能源與公用事業：Southern Co.（南方公司）、Duke Energy（杜克能源）、Constellation Energy（星座能源 CEG） 資料中心配電與散熱：Vertiv（威騰） 能源基礎建設工程：AECOM（美國工程顧問公司）

他表示，009805是「完整涵蓋電力基建價值鏈」的一檔ETF，也與AI用電趨勢強烈相關。

◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。