快訊

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

從台積電羅唯仁跳槽英特爾 看「競業禁止」保護效力

日本電價貴台灣好多！AI用電狂飆20倍…阿格力：009805一次打包美國電力基建核心

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
AI伺服器耗電從30度跳到600度，美國加速擴建資料中心與電力基建。009805布局GE Vernova、伊頓、威騰、南方公司、星座能源等電力供應鏈，卡位AI時代的用電需求。中央社
AI伺服器耗電從30度跳到600度，美國加速擴建資料中心與電力基建。009805布局GE Vernova、伊頓、威騰、南方公司、星座能源等電力供應鏈，卡位AI時代的用電需求。中央社

理財創作者阿格力近日在影音中分享自己在日本second house的實際用電經驗，他指出，日本電費高昂到讓人「看到帳單會嚇一跳」，也連帶影響電器購買習慣、居家能源安排，甚至影響當地民眾是否願意購入電動車。

日本電費「第一段就逼近台灣高用電戶價格」

阿格力表示，日本家庭就算完全不開電器，仍需負擔基本料金1407日圓（約台幣280元），相比台灣僅約100元高出許多。他展示帳單指出，自己初期用電量僅108度，但第一階梯電價就高達29.8日圓／度，扣除燃料費調整、加上再生能源附加費後仍約23.88日圓／度（約台幣4.77元）。

他援引比較後強調，台灣夏季第一段電價為1.68元，日本整體價格幾乎是台灣的2.8倍。

第二段更驚人：每度電折合台幣超過6元

阿格力表示，只住兩週就進入第二段電價，扣除與加回各項費用後，最終費率為30.48 日圓／度（約台幣6.096元），已接近台灣夏季700度以上用電戶的水準。

他直言：「台灣真的很幸福」，並指出日本家電標示「年耗電量」非常清楚，因為電費昂貴讓消費者不得不更敏感。

高電價影響日本電動車普及：買車便宜、用電太貴

在討論電動車時，阿格力說明，日本進口特斯拉因關稅較低，車價甚至可能比台灣更便宜，「一台100萬初頭就能買到」。但對當地人而言真正問題不是車價，而是「充電要花多少錢」。

以台灣為例，在外快充通常每度8～10元，日本若電價翻倍至約20元，電動車充電成本遠高於油車，使民眾普遍興趣缺缺。

全球電價比較：台灣仍屬便宜國家

阿格力引用國際網站資料指出，各國平均每度電價格換算美元後：

台灣：約0.102美元／度（約台幣3元）

日本：0.236美元／度；約為台灣2倍以上

美國：0.19美元／度

歐洲部分國家高達0.4～0.47美元／度（丹麥、德國、義大利等）

他認為台灣低電價不僅讓生活成本較輕，也是「台灣在AI伺服器產業能具備國際競爭力」的重要原因。

AI用電需求狂飆：H100到Rubin Ultra成長20倍

阿格力提到，AI時代的能源需求成長極快：

NVIDIA伺服器耗電量

H100：30度

Rubin Ultra：600 度

成長達20倍

美國四大雲端業者（微軟、Google、亞馬遜、Meta）資本支出持續上修，也帶動資料中心擴建。

他引用美國能源部預估，未來每年用電成長率將達13%～27%，到2028年資料中心可能佔全美12%的用電量。

從核能到電力基建 美國進入「電力軍備時代」

阿格力進一步指出，美國：

推出700億美元「電力加速計劃」

重啟三哩島核電廠為微軟供電（星座能源 CEG）

推動小型模組化核能反應爐（SMR）

重電公司如：GE Vernova具備關鍵技術

他認為電力基建將會是「下一波極重要的投資主軸」。

新光美國電力基建（009805）聚焦美國電力基建上中下游

阿格力表示，若不熟悉個別美國公司，可以直接關注009805。

成分股涵蓋：

電力設備與製造：GE Vernova、Eaton（伊頓）、Hubbell（哈勃）、nVent Electric（恩維特）

電力設施工程：Quanta Services（寬達服務）

能源與公用事業：Southern Co.（南方公司）、Duke Energy（杜克能源）、Constellation Energy（星座能源 CEG）

資料中心配電與散熱：Vertiv（威騰）

能源基礎建設工程：AECOM（美國工程顧問公司）

他表示，009805是「完整涵蓋電力基建價值鏈」的一檔ETF，也與AI用電趨勢強烈相關。

◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009805新光美國電力基建 ETF 特斯拉 成分股 基礎建設 用電 電價 核電 再生能源 日本

延伸閱讀

中鋼（2002）喊「最壞已過」…法說利多鋼鐵股走強！網樂觀：春燕要飛來了

輝達「領先一個世代」不怕Google TPU擴張！網曝：不得不走的路

搜尋量飆升…投資人怕爆「AI泡沫」！股添樂三理由：此時反而可留意高股息ETF

靠股息…不工作開除老闆照樣「旅居日本」！存股哥：平均每個月有62至66K

相關新聞

日本電價貴台灣好多！AI用電狂飆20倍…阿格力：009805一次打包美國電力基建核心

理財創作者阿格力近日在影音中分享自己在日本second house的實際用電經驗，他指出，日本電費高昂到讓人「看到帳單會嚇一跳」，也連帶影響電器購買習慣、居家能源安排，甚至影響當地民眾是否願意購入電動

AI 用電暴增帶動題材！小童看好009805「趨勢發展大黑馬」：能攻能守

財經YouTuber小童近日表示，在投資市場普遍追逐輝達、OpenAI、特斯拉等AI概念股時，有一個更容易被忽略的核心問題正在浮上檯面──沒有電，再強大的AI都只是冷冰冰的機器。他指出，半年前曾分享的 009805新光美國電力基建ETF，如今已累積超過二成漲幅，顯示電力基礎建設正成為AI時代的隱形受益者。

搜尋量飆升…投資人怕爆「AI泡沫」！股添樂三理由：此時反而可留意高股息ETF

近期市場最熱門的討論之一，就是AI是否即將面臨泡沫化。YouTube財經頻道「股添樂 股市新觀點」在最新影片中指出，投資人普遍擔心「現在買會不會剛好遇到崩盤」，但若不買又怕行情續漲，形成情緒上的矛盾。

他想砸500萬買00937B+00982D「靠配息養房」 網勸：不如先還債

靠配息養房真可行？一名網友在PTT發文表示，他明年將開始背房貸，好奇「用債券ETF配息cover部分房貸是否更可行」，引發股板熱烈討論。討論焦點集中在債券配息是否真如原PO想像穩定、能否長期替代高股息現金流，以及最核心的匯率與價格波動風險。

不甩關稅震盪 台股主動ETF成績亮眼！靠科技股集中度與調整能力決勝負

自金管會開放主動式ETF，市場在短短1年內迅速成長，13檔產品合計規模超過9百億元。面對震盪不斷的市場環境，這些強調「主動、靈活」的新興理財工具，是否為投資人帶來超額報酬？

0052分割後首日交易 火爆

富邦科技（0052）五天暫停交易後，昨（26）日重新上市，分割後首日交易火爆，成交量突破26.8萬張，登上台股成交量排行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。