搜尋量飆升…投資人怕爆「AI泡沫」！股添樂三理由：此時反而可留意高股息ETF

近期市場最熱門的討論之一，就是AI是否即將面臨泡沫化。YouTube財經頻道「股添樂 股市新觀點」在最新影片中指出，投資人普遍擔心「現在買會不會剛好遇到崩盤」，但若不買又怕行情續漲，形成情緒上的矛盾。他並提到Google 搜尋趨勢顯示，「AI泡沫」的搜尋熱度在11月出現明顯拉升，反映投資人焦慮情況升高。

影片中提到，若投資人正處於「怕買遇到泡沫、怕不買繼續漲」的矛盾狀態，此時反而可以留意高股息概念。他表示影片主軸，就是要回答「為什麼現在可以來看高股息」，並提出三大理由，認為在AI題材過度集中的背景下，高股息族群反而浮現機會。

理由一：資金全部湧向AI 傳產與價值族群被低估

股添樂指出，今年漲勢高度集中在AI相關大型股，明顯擠壓其他族群。

他引用自己整理的數據表示，加權指數雖創高，但「排除金融與電子的指數，一整年幾乎都在盤整」。拉大到30大類股也呈現相同現象；大盤漲20%，但真正推動的類股僅「玻璃、電子零組件、油電、半導體、塑膠、電子等七類」。他直言：「其他20幾個類股通通都是拖油瓶。」

然而他提醒，被動落後的傳產股並非沒有基本面，而是「因為今年大部分資金都往AI那邊跑，這一批股票反而成為估值最便宜、又具殖利率題材的類型」。

理由二：高股息＝價值股 遇修正時下跌空間有限

由於今年高股息族群多半沒有表現，使得不少個股同時具備「高殖利率」與「價值股」屬性。股添樂指出，若投資人擔心大盤在右上角、高檔易修正，此時切入價值股反而較安全。

他說明：「價值股一般比較偏低本益比、估值水分不多，真的遇到修正，下跌空間也有限。」並補充，今年高股息ETF之所以落後大盤，就是因為納入大量價值股，而今年價值族群整體表現不佳。

但也正因如此，他認為現階段反而是低基期切入的更佳時機。

理由三：聰明錢開始布局明年（2026）高殖利率

股添樂強調，第三季財報出爐後，市場已能初步推算上市櫃公司全年獲利，若是長期穩定配息的公司，「明年能配多少其實十拿九穩」。因此，「聰明錢可能在這個時候會進場布局」，甚至提前買進具有高殖利率題材的股票。

他展示系統估算的「2026預估殖利率」畫面，點名第一梯隊包括航運股長榮、陽明皆超過10%，理由是「股價大半年都在穩定下跌，殖利率被跌出來的」。他也提到錄影當天「長榮航、華航開始有起色」，推測資金可能已提前進場。

此外，包括統一證、群益證等個股也被列為明年高殖利率候選。若將標準放寬到4.5%以上，聯發科、神基、大聯大、金寶、亞翔等亦在名單中。

他補充，這些股票的共同特性是「價值股＋殖利率＋低基期」，而且多數與AI漲勢無關，因此反而更具補漲空間。

若擔心AI修正 高股息ETF是風險較低的選項

股添樂最後總結，若投資人現在對AI估值偏高有所擔憂，或擔心全球股市可能修正，「這個時候選高股息ETF，我覺得是不太會錯的選擇」。

他建議投資人把高股息視為「綜合資產波動的選項」。若想更積極，也能從這些高殖利率清單中挑出潛在「明年明星股」。

