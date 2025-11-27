0052分割後首日交易 火爆

富邦科技（0052）五天暫停交易後，昨（26）日重新上市，分割後首日交易火爆，成交量突破26.8萬張，登上台股成交量排行榜第一名。

法人建議，看好台股後市表現的投資人，可以利用「高含積量」ETF搶搭反彈行情。

富邦科技昨日為「一拆七」分割後首日交易，吸引大量資金湧入，成交量爆出26.8萬張，為2006年8月28日成立以來新高；成交金額95.04億元，同樣為歷史紀錄，資產規模達約294.4億元。

值得注意的是，富邦科技台積電持股占比達69.7%，全市場占比最高，分割後首日成交量高過元大台灣50（0050）今年6月18日分割首日的24.4萬張，投資熱情不減。

此外，其他台股指標ETF亦表現活絡，包括主動式統一台股增長（00981A）、0050等成交量均暴增逾7萬張。

法人表示，0052分割前最高一度突破每張25萬元，這次分割讓單位價格降至小資族可輕鬆負擔的甜蜜價，一張約在3.5萬元區間，大幅降低入手門檻。

此外，國際科技大事件也推升買氣動能，Google全新Gemini 3爆紅，市場傳出Meta將採購Google AI晶片，使Google供應鏈股價全面大漲。

市場並關注聯發科是否成為被低估的Google概念股之一，科技族群情緒再度升溫，帶動0052吸金力道猛烈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。