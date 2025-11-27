被動式平衡型ETF 三優勢

臺灣證券交易所表示，配合主管機關開放主動式ETF及被動式平衡型ETF之政策，今年以來已有多檔主動式ETF上市，並於9月迎來首檔被動式平衡型ETF上市。此種創新商品的問世，為我國投資人提供更為便捷的資產配置工具，也為國內ETF市場注入新的活力。

被動式平衡型ETF屬於被動式ETF，證券簡稱前二字固定為「平衡」，證券代碼第六碼為T，其特性如下：一、 被動式管理：ETF不由經理人主動操作，而是追蹤標的指數之績效表現。

二、 一站式股債資產配置：標的指數同時涵蓋股票與債券，且指數規則須明訂固定股債比例或訂定指標條件（如：總體經濟指標、市場分析指標或產業分析指標等條件）及各指標條件下適用之股債比例；三、 交易方便：交易方式皆比照現行被動式ETF。另投資人無需自行調整股債比率，由ETF自動調整。

證交所指出，目前開放的資產配置方式，除固定股債比例外，亦開放條件式股債比例，讓資產配置更彈性且有效率。以美國具代表性的ETF - PTLC（Pacer Trendpilot US Large Cap ETF）為例，其指標條件設定是依據標普500指數（S&P 500）與其200日移動平均線的關係來動態調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。