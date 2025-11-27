被動式平衡型ETF 三優勢

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，配合主管機關開放主動式ETF及被動式平衡型ETF之政策，今年以來已有多檔主動式ETF上市，並於9月迎來首檔被動式平衡型ETF上市。此種創新商品的問世，為我國投資人提供更為便捷的資產配置工具，也為國內ETF市場注入新的活力。

被動式平衡型ETF屬於被動式ETF，證券簡稱前二字固定為「平衡」，證券代碼第六碼為T，其特性如下：一、 被動式管理：ETF不由經理人主動操作，而是追蹤標的指數之績效表現。

二、 一站式股債資產配置：標的指數同時涵蓋股票與債券，且指數規則須明訂固定股債比例或訂定指標條件（如：總體經濟指標、市場分析指標或產業分析指標等條件）及各指標條件下適用之股債比例；三、 交易方便：交易方式皆比照現行被動式ETF。另投資人無需自行調整股債比率，由ETF自動調整。

證交所指出，目前開放的資產配置方式，除固定股債比例外，亦開放條件式股債比例，讓資產配置更彈性且有效率。以美國具代表性的ETF - PTLC（Pacer Trendpilot US Large Cap ETF）為例，其指標條件設定是依據標普500指數（S&P 500）與其200日移動平均線的關係來動態調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0052分割後首日交易 火爆

富邦科技（0052）五天暫停交易後，昨（26）日重新上市，分割後首日交易火爆，成交量突破26.8萬張，登上台股成交量排行...

高息月配ETF買氣強勁 提供穩定收入 吸引退休族

月配型ETF配息出爐，高息產品仍是焦點。法人指出，月配息因能提供「每月可預期收入」，已成退休族與穩健投資人的重要工具，但...

三檔高息ETF 磁吸定期定額

今（2025）年定期定額扣款人數持續成長的高股息ETF有三檔，分別是大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（...

台股科技ETF吃AI紅利 獲利成長態勢強勁

AI熱潮帶動全球科技類股走揚，觀察全球主要科技指數今年來都有近三成的好表現。投信法人表示，台灣科技股在明年獲利成長佳、目...

