三檔高息ETF 磁吸定期定額

今（2025）年定期定額扣款人數持續成長的高股息ETF有三檔，分別是大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）和元大高股息（0056）。其中，00918定期定額戶數成長最顯著，由年初的5,725戶起步，到10月底定期定額人數已突破萬戶大關，今年以來成長幅度高達78.3%，成長率居冠。

今年市值型ETF表現亮眼，定期定額布局高股息ETF的戶數也因此出現明顯分化，投資人不再是全面追逐殖利率。根據投信投顧公會10月最新數據，共有八檔高股息ETF定期定額高股息的戶數超過1萬戶以上，今年以來整體高股息ETF定期定額扣款戶成長9%。然而，近半年幾檔大型高股息ETF人氣衰退，連帶定期定額戶數也減少1.79%。

進一步觀察這八檔高股息 ETF，近半年定期定額戶數呈現下滑的包含國泰永續高股息、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息。

市場專家分析，隨投資人對投資觀念的提升，當前市場資金選擇高股息ETF時，不再只是「單看殖利率」，而是進階追求「具成長力的高股息」標的。00918能夠吸引高股息ETF投資人目光，主要還是與其強力填息動能有關。方能在報酬表現以及投資人的投入上雙雙亮眼，更在成立不到三年內含息報酬率就突破100%，是五大季配高股息ETF中最快，展現高股息ETF中少見的成長爆發力。

00918即將於12月中除息，這次是否能像前兩季一樣持續展現有「利」的填息動能，也一樣受到市場關注。

科技市值型ETF國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇指出，這檔ETF最新規模達688億元，受益人數達27萬人。雖然近期市場波動大，但長線來看00881仍具備長期投資優勢，投資人面對不明情勢可採定期定額策略，定期投入固定金額，能在波動期間降低持有成本，且較不易受到情緒波動影響投資紀律，增加持有張數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。