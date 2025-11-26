快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

三檔高息ETF 磁吸定期定額

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

今（2025）年定期定額扣款人數持續成長的高股息ETF有三檔，分別是大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）和元大高股息（0056）。其中，00918定期定額戶數成長最顯著，由年初的5,725戶起步，到10月底定期定額人數已突破萬戶大關，今年以來成長幅度高達78.3%，成長率居冠。

今年市值型ETF表現亮眼，定期定額布局高股息ETF的戶數也因此出現明顯分化，投資人不再是全面追逐殖利率。根據投信投顧公會10月最新數據，共有八檔高股息ETF定期定額高股息的戶數超過1萬戶以上，今年以來整體高股息ETF定期定額扣款戶成長9%。然而，近半年幾檔大型高股息ETF人氣衰退，連帶定期定額戶數也減少1.79%。

進一步觀察這八檔高股息 ETF，近半年定期定額戶數呈現下滑的包含國泰永續高股息、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息。

市場專家分析，隨投資人對投資觀念的提升，當前市場資金選擇高股息ETF時，不再只是「單看殖利率」，而是進階追求「具成長力的高股息」標的。00918能夠吸引高股息ETF投資人目光，主要還是與其強力填息動能有關。方能在報酬表現以及投資人的投入上雙雙亮眼，更在成立不到三年內含息報酬率就突破100%，是五大季配高股息ETF中最快，展現高股息ETF中少見的成長爆發力。

00918即將於12月中除息，這次是否能像前兩季一樣持續展現有「利」的填息動能，也一樣受到市場關注。

科技市值型ETF國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇指出，這檔ETF最新規模達688億元，受益人數達27萬人。雖然近期市場波動大，但長線來看00881仍具備長期投資優勢，投資人面對不明情勢可採定期定額策略，定期投入固定金額，能在波動期間降低持有成本，且較不易受到情緒波動影響投資紀律，增加持有張數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

熱度分化…高股息定期定額大洗牌！00918狂升78％成今年最大黑馬

聯準會放鴿、台股重返2萬7！法人看好00922後勢：AI趨勢未變還吃低碳紅利

高股息只配不會漲？杉本點名00918「去年到現在資本利得正成長」：00878、00919也不差

國泰投信：AI 軍備競賽持續，布局這 ETF 有望掌握未來商機

相關新聞

高息月配ETF買氣強勁 提供穩定收入 吸引退休族

月配型ETF配息出爐，高息產品仍是焦點。法人指出，月配息因能提供「每月可預期收入」，已成退休族與穩健投資人的重要工具，但...

三檔高息ETF 磁吸定期定額

今（2025）年定期定額扣款人數持續成長的高股息ETF有三檔，分別是大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（...

台股科技ETF吃AI紅利 獲利成長態勢強勁

AI熱潮帶動全球科技類股走揚，觀察全球主要科技指數今年來都有近三成的好表現。投信法人表示，台灣科技股在明年獲利成長佳、目...

為市場注入活力 被動式平衡型ETF開啟股債一站式配置新時代

臺灣證券交易所表示，配合主管機關開放主動式ETF及被動式平衡型ETF之政策，今年以來已有多檔主動式ETF上市，並於9月份...

主動式ETF統一00981A好夯 唯一飆2%跑贏大盤、台積電

台股26日在資金回流、科技權值領軍下強勢大漲 497 點、漲幅 1.84%，台積電（2330）同步上攻 、漲幅 1.76...

科技巨頭用現金流砸出AI新時代 這檔ETF居同類型冠軍寶座

輝達（NVIDIA）第3季財報表現亮眼，營收與獲利雙雙優於市場預期，執行長黃仁勳更表示雲端GPU已全面售罄。與此同時，G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。