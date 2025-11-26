高息月配ETF買氣強勁 提供穩定收入 吸引退休族

月配型ETF配息出爐，高息產品仍是焦點。法人指出，月配息因能提供「每月可預期收入」，已成退休族與穩健投資人的重要工具，但配息來源差異大，若只看殖利率恐誤判產品體質。面對市場波動，如何挑對月配息商品才是關鍵。

月配型ETF最近配息動態出爐，市場資金再度聚焦高息標的。根據最新公告，富邦特選高股息30（00900）本期每單位配0.1元，現金股利殖利率達0.74%，居眾多產品之冠；中信成長高股息（00934）緊追在後，殖利率亦逾0.63%。此外，群益科技高息成長、統一台灣高息動能、復華台灣科技優息均落在0.5%附近，顯示高息與動能並行仍具市場吸引力。

月配型ETF近期配息表現

台新臺灣永續高息中小型ETF基金研究團隊表示，相較於季配、半年配、年配，月配息能每月提供一次現金流，有助於投資人規劃每月生活開銷、分攤收入來源，降低資金壓力、讓投資人更容易建立「現金流預算」，對退休族、需要額外補貼月支出的族群尤其實用，投資人無須賣出資產即可取得現金，避免在市場低檔時被迫停損。對退休族、新手族、與追求穩定被動收入者來說，都是非常適合的核心工具。

不過，法人提醒，投資人以月配ETF來打造現金流時，關鍵在於「配息來源」。必須清楚了解配息是來自資本利得、股票股息、債息收益，或是收益平準金，才能評估配息品質，避免只看表面配息率而誤判產品體質。

野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步分析，一般而言，股息/債息的收益相對較為穩定，股票ETF的資本利得較高，但若股市下跌，可能沒有資本利得，就無法將資本利得當成配息分配給投資人；至於收益平準金，當初設計是為了因應ETF規模因短期間大量申購而快速成長時，避免稀釋原有投資人的配息權益，若作為配息的主要來源，等於是投資人拿回自己的資金。

因此，月配ETF的配息可能會隨市場走勢，特別是股市出現波動時，不一定能夠滿足投資人追求「穩定」的需要。張繼文表示，投資一定有風險，配息也不代表獲利，只能說是將現有的資產先取回一部份，拿到配息後的資產會繼續隨著所投資的市場出現波動，配息（提前取回）若無繼續投入市場，也會失去複利效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。