台股科技ETF吃AI紅利 獲利成長態勢強勁

AI熱潮帶動全球科技類股走揚，觀察全球主要科技指數今年來都有近三成的好表現。投信法人表示，台灣科技股在明年獲利成長佳、目前評價尚合理的情況下，台股科技股浪頭正起，建議投資人可透過主被動科技台股ETF，掌握科技創新投資契機。

群益投信台股研究團隊表示，雖然今年來台灣科技類股漲幅表現佳，投資人難免會居高思危，不過觀察台灣科技股、美國NASDAQ科技、MSCI全球科技股三大指數的本益比，與明年EPS年增率預估表現，台灣科技股目前本益比23.9倍，遠不及美國NASDAQ科技31.4倍、MSCI全球科技股31倍，台灣科技股目前估值相對合理。

再以明年獲利預估來看，台灣科技股仍有逾二成的成長空間，獲利成長態勢強勁，更彰顯台灣科技的投資價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。