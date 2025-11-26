快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

台股科技ETF吃AI紅利 獲利成長態勢強勁

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

AI熱潮帶動全球科技類股走揚，觀察全球主要科技指數今年來都有近三成的好表現。投信法人表示，台灣科技股在明年獲利成長佳、目前評價尚合理的情況下，台股科技股浪頭正起，建議投資人可透過主被動科技台股ETF，掌握科技創新投資契機。

群益投信台股研究團隊表示，雖然今年來台灣科技類股漲幅表現佳，投資人難免會居高思危，不過觀察台灣科技股、美國NASDAQ科技、MSCI全球科技股三大指數的本益比，與明年EPS年增率預估表現，台灣科技股目前本益比23.9倍，遠不及美國NASDAQ科技31.4倍、MSCI全球科技股31倍，台灣科技股目前估值相對合理。

再以明年獲利預估來看，台灣科技股仍有逾二成的成長空間，獲利成長態勢強勁，更彰顯台灣科技的投資價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

吃孔劉紅利兩年效應遞減 梁赫群密切關注：他若不紅最慘的人是我

台股大區間整理 年前有望再戰高點、法人曝這族群躍登盤面主流

不甩關稅震盪 台股主動ETF成績亮眼！靠科技股集中度與調整能力決勝負

台股收漲497點拉出紅K棒 台積電收高25元

相關新聞

高息月配ETF買氣強勁 提供穩定收入 吸引退休族

月配型ETF配息出爐，高息產品仍是焦點。法人指出，月配息因能提供「每月可預期收入」，已成退休族與穩健投資人的重要工具，但...

三檔高息ETF 磁吸定期定額

今（2025）年定期定額扣款人數持續成長的高股息ETF有三檔，分別是大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（...

台股科技ETF吃AI紅利 獲利成長態勢強勁

AI熱潮帶動全球科技類股走揚，觀察全球主要科技指數今年來都有近三成的好表現。投信法人表示，台灣科技股在明年獲利成長佳、目...

為市場注入活力 被動式平衡型ETF開啟股債一站式配置新時代

臺灣證券交易所表示，配合主管機關開放主動式ETF及被動式平衡型ETF之政策，今年以來已有多檔主動式ETF上市，並於9月份...

主動式ETF統一00981A好夯 唯一飆2%跑贏大盤、台積電

台股26日在資金回流、科技權值領軍下強勢大漲 497 點、漲幅 1.84%，台積電（2330）同步上攻 、漲幅 1.76...

科技巨頭用現金流砸出AI新時代 這檔ETF居同類型冠軍寶座

輝達（NVIDIA）第3季財報表現亮眼，營收與獲利雙雙優於市場預期，執行長黃仁勳更表示雲端GPU已全面售罄。與此同時，G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。