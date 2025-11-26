12月降息預期升溫 債券ETF價量齊揚

近日在聯準會具決策權官員發表鴿派言論、通膨走勢溫和，12月降息機率又回升至八成，帶動債市投資氣氛。根據統計，自9月聯準會重啟降息以來，108檔債券ETF績效全數紅通通，更有11檔日均量超過1萬張，交出價量齊揚的好表現。進一步觀察這11檔債券ETF，長、短債均上榜，從債種來看，投等債、非投等債、美債表現皆亮眼。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，雖然聯準會啟動降息循環，但降息步伐舉棋不定，成為投資人存債的最大挑戰。短天期債券因擁有收益力與防禦力兩大優勢，被視為抵禦市場震盪的利器。在降息路徑難預測下，此時債市布局應以息收為優先考量，在短債類型中，聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅資產品質、流動性俱佳，收益水準亦領先一般投等債，是現階段最適合存債投資人配置的理財工具。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，從歷史經驗顯示，在經濟持堅、利率緩降時，具備高票息、低存續優勢的非投等債期望報酬較佳。第3季財報顯示，非投等債發債企業基本面大致持穩，信用風險亦偏低。加上非投等債殖利率重回7%以上，有望吸引資金回流。投資人布局上可選擇聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投等債ETF，以強化投組穩健性，並兼顧收益需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。