快訊

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

12月降息預期升溫 債券ETF價量齊揚

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

近日在聯準會具決策權官員發表鴿派言論、通膨走勢溫和，12月降息機率又回升至八成，帶動債市投資氣氛。根據統計，自9月聯準會重啟降息以來，108檔債券ETF績效全數紅通通，更有11檔日均量超過1萬張，交出價量齊揚的好表現。進一步觀察這11檔債券ETF，長、短債均上榜，從債種來看，投等債、非投等債、美債表現皆亮眼。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，雖然聯準會啟動降息循環，但降息步伐舉棋不定，成為投資人存債的最大挑戰。短天期債券因擁有收益力與防禦力兩大優勢，被視為抵禦市場震盪的利器。在降息路徑難預測下，此時債市布局應以息收為優先考量，在短債類型中，聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅資產品質、流動性俱佳，收益水準亦領先一般投等債，是現階段最適合存債投資人配置的理財工具。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，從歷史經驗顯示，在經濟持堅、利率緩降時，具備高票息、低存續優勢的非投等債期望報酬較佳。第3季財報顯示，非投等債發債企業基本面大致持穩，信用風險亦偏低。加上非投等債殖利率重回7%以上，有望吸引資金回流。投資人布局上可選擇聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投等債ETF，以強化投組穩健性，並兼顧收益需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

降息 債券ETF ETF 聯準會 ESG

延伸閱讀

美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4% 除了押降息還有這一長線大利多

美聯準會降息聲再起 新台幣午盤升逾一角

降息不等於長天期美債ETF就會噴？資深分析師點破投資人最大誤會

Fed降息機率八成！資金大逃股、狂湧債券ETF…00982B、00957B三月報酬衝上5％

相關新聞

為市場注入活力 被動式平衡型ETF開啟股債一站式配置新時代

臺灣證券交易所表示，配合主管機關開放主動式ETF及被動式平衡型ETF之政策，今年以來已有多檔主動式ETF上市，並於9月份...

主動式ETF統一00981A好夯 唯一飆2%跑贏大盤、台積電

台股26日在資金回流、科技權值領軍下強勢大漲 497 點、漲幅 1.84%，台積電（2330）同步上攻 、漲幅 1.76...

科技巨頭用現金流砸出AI新時代 這檔ETF居同類型冠軍寶座

輝達（NVIDIA）第3季財報表現亮眼，營收與獲利雙雙優於市場預期，執行長黃仁勳更表示雲端GPU已全面售罄。與此同時，G...

靠00922配息去尼泊爾…被動收入帶來的自由感！達人：錢也努力默默替我工作

國泰台灣領袖50（00922）幫我買單尼泊爾旅費的那一刻，我突然覺得：努力真的會回饋在生活裡。 這周，我要出發去尼泊爾旅行了。整理行李的時候，心情特別輕盈；因為這趟旅費，是用我剛領到的00922

市場關注！定期定額重新洗牌 存股族ETF新歡換人

2025年市值型ETF表現亮眼，定期定額布局高股息ETF的戶數也因此出現明顯分化，投資人不再是全面追逐殖利率。根據投信投...

關稅、貨物稅…使台灣車價貴日本非常多！阿格力：00955裡「豐田通商」是大贏家

財經創作者阿格力日前於東京拍攝影片，原先以比較Nissan Ariya等車款在日本與台灣的價格差異切入，但在介紹汽車供應鏈背後，他特別點出一個更值得關注的主角：豐田汽車集團背後的唯一綜合商社「豐田通商

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。