他想砸500萬買00937B+00982D「靠配息養房」 網勸：不如先還債

聯合新聞網／ 綜合報導
在台灣買房壓力很大。圖／本報資料照片
靠配息養房真可行？一名網友在PTT發文表示，他明年將開始背房貸，好奇「用債券ETF配息cover部分房貸是否更可行」，引發股板熱烈討論。討論焦點集中在債券配息是否真如原PO想像穩定、能否長期替代高股息現金流，以及最核心的匯率與價格波動風險。

原PO指出，過去多見用高股息ETF補貼房貸，但今年不少高股息配息率下修，擔心現金流不穩。相較之下，債券配息看似較穩，投資等級債又較公債有利差，因此考慮00937B與00982D搭配，並估算若年化配息率約6%、投入500萬元，月配約2.5萬元可望分擔房貸；他也提到00982D尚未開配，現階段會以00937B為主。

不少網友先從邏輯面質疑原PO策略，有人直言「有500萬不如少借或先還房貸」，認為以投資現金流來支撐負債，本質仍是套利思維，且不應把配息視為「保證收入」。也有回應提醒，債券ETF配息來源與票息、資本利得分配有關，不能只看表面配息率；若未來殖利率回落，現金流也可能縮水。

多數留言的共識是「風險遠比想像大」。網友反覆點名兩大變數：其一是匯率，因多數投等債ETF以美元資產為主，原PO卻需用台幣繳房貸，台幣升值將侵蝕配息與淨值，甚至可能出現「匯損一波吃掉多年利差」；其二是價格波動與景氣循環，投等債在衰退或股債雙跌時可能與股票同跌，短期帳面虧損會造成心理與資金壓力。

但也有少數不同看法與延伸建議。部分網友認為「理論上可行，但不能單押債券」，強調需保留主動收入與緊急預備金，僅用房貸的部分比例採動態提領或債股混搭；也有人建議長短天期分散、或改買直債以降低配息不確定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

現金流 ETF 高股息 PTT

