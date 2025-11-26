快訊

科技巨頭用現金流砸出AI新時代 這檔ETF居同類型冠軍寶座

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
根據晨星統計至10月底資料顯示，統一FANG+ETF在短期、中期與長期的累積報酬率均繳出亮眼成績單。示意圖／ingimage

輝達（NVIDIA）第3季財報表現亮眼，營收與獲利雙雙優於市場預期，執行長黃仁勳更表示雲端GPU已全面售罄。與此同時，Google(Alphabet)推出Gemini 3.0 AI模型大獲好評，加上巴菲特旗下波克夏上周披露已建立持股，為股價挹注強勁動能，成為今年美股科技七雄表現最佳成員。統一FANG+ETF（00757）經理人林良一指出，人工智慧運算相關的基礎建設需求持續攀升，雲端服務供應商與大型企業的AI投資尚未出現明顯降溫，相關供應鏈仍保持擴張態勢，短線波動仍難避免，但中長期科技產業發展依舊具備成長空間。

根據晨星統計至10月底資料顯示，統一FANG+ETF在短期、中期與長期的累積報酬率均繳出亮眼成績單。近一年、兩年累積報酬率分別達34.09%、117.28%，均位列同類型ETF的前段班；近三年累積報酬率更高達258.64%，居同類型ETF的冠軍寶座。從長期來看，近五年的累積報酬率為225.89%。值得關注的是，統一FANG+ETF自成立以來，累積報酬率已達517.4%，充分展現科技龍頭股的強勁成長動能。

統一FANG+ETF經理人林良一表示，美國通膨已較2024年高點回落，勞動市場也呈現溫和降溫。聯準會已於9月及11月兩度降息，利率逐步自高點回落。儘管聯準會表態12月是否降息仍需更多經濟數據支持，但降息循環的環境對科技產業中長期投入研究與基礎建設具一定支撐作用，有利於企業持續在AI、雲端運算等領域進行資本布局。雖然市場波動仍可能隨數據與政策預期而調整，但整體貨幣政策環境已較過去一年更趨友善，為科技產業的持續創新提供有利條件。

林良一指出，在企業端，Microsoft、Google、Amazon等科技巨頭持續將資本支出集中於雲端架構、加速運算與AI模型部署，整體投入規模持續增加。由於這些企業已具備成熟商業模式、穩定獲利與充足的營運現金流，其投資來源主要來自內部資金，而非依賴舉債或股權融資，與早期網路泡沫時期大不相同。整體而言，AI與雲端相關支出仍是科技產業的核心動能，美國大型科技企業在資料中心、晶片與應用開發上維持積極布局。後市將持續觀察資本支出帶來的回報效率、終端需求的持續性，以及政策與利率環境對評價的影響。

統一FANG+ETF累積報酬率。(資料來源：晨星)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

