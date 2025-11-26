靠00922配息去尼泊爾…被動收入帶來的自由感！達人：錢也努力默默替我工作

國泰台灣領袖50（00922）幫我買單尼泊爾旅費的那一刻，我突然覺得：努力真的會回饋在生活裡。

這周，我要出發去尼泊爾旅行了。整理行李的時候，心情特別輕盈；因為這趟旅費，是用我剛領到的00922配息支付的。說真的，那一瞬間，真的有種「00922 幫我買單」的爽感！（被動收入替你出旅費，真的是人生一大享受）

很多人問我：「Selena，被動收入真的有那麼神奇嗎？」我總是笑笑跟大家說：被動收入不是魔術，它是紀律與時間一起送給你的驚喜。你努力選對工具、持續投入、耐心等待，有一天你就會發現...它默默地在照顧你的生活品質。

像這次，00922的配息入帳。看著帳戶跳出的那一行字，真的比機票上的座位號碼還讓我興奮。因為那不是一筆「錢」，那是一份「自由」。

旅行，是犒賞，也是提醒。旅行對我來說，不是奢侈，而是「補給」。看見不同的文化、呼吸不同的空氣，我會重新感受到：自己努力的每一步，都值得被溫柔對待。而被動收入，就是讓努力變得更有底氣的力量。

這次去尼泊爾，不只是完成一段旅程、看見一片風景，也是對自己說：我有能力創造資產 我值得過喜歡的生活 我正在為未來累積更多選擇的自由 現在

你的第一筆被動收入，也許不大，但那是最重要的一步。它可能先幫你買一杯咖啡、買一張電影票、買一段小旅行，然後慢慢地...它會越來越像00922這次給我的感覺：「我努力工作，錢也在默默替我工作。」這種踏實的幸福，真的很值得。

如果你也在路上，請相信：紀律 × 時間 × 正確工具會讓你的生活越來越自由。尼泊爾，我來了。00922，謝謝你替我買單

◎本文內容已獲 Dr.Selena（楊倩琳博士） 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。