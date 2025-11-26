市場關注！定期定額重新洗牌 存股族ETF新歡換人

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年市值型ETF表現亮眼，定期定額布局高股息ETF的戶數也因此出現明顯分化，投資人不再是全面追逐殖利率。ETF示意圖／AI生成
2025年市值型ETF表現亮眼，定期定額布局高股息ETF的戶數也因此出現明顯分化，投資人不再是全面追逐殖利率。根據投信投顧公會10月最新數據，共有八檔高股息ETF定期定額高股息的戶數超過1萬戶以上，今年以來整體高股息ETF定期定額扣款戶成長9%。然而，近半年幾檔大型高股息ETF人氣衰退，連帶定期定額戶數也減少1.79%。

今年定期定額扣款人數持續成長的高股息ETF有三檔，分別是大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）和元大高股息（0056）。其中，00918今年定期定額戶數成長最顯著，由年初的5,725戶起步，到10月底定期定額人數已突破萬戶大關，今年以來成長幅度高達78.3%，成長率居冠。

市場專家分析，隨投資人對投資觀念的提升，當前市場資金選擇高股息ETF時，不再只是「單看殖利率」，而是進階追求「具成長力的高股息」標的。00918能夠吸引高股息ETF投資人目光，主要還是與其強力填息動能有關。方能在報酬表現以及投資人的投入上雙雙亮眼，更在成立不到3年內含息報酬率就突破100%，是五大季配高股息ETF中最快，展現高股息ETF中少見的成長爆發力。

00918即將於12月中除息，這次是否能像前兩季一樣持續展現有「利」的填息動能，也一樣受到市場關注。

八檔定期定額人數逾萬的高股息ETF。(資料來源：投信投顧公會、CMoney)
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

