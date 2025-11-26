關稅、貨物稅…使台灣車價貴日本非常多！阿格力：00955裡「豐田通商」是大贏家

財經創作者阿格力日前於東京拍攝影片，原先以比較Nissan Ariya等車款在日本與台灣的價格差異切入，但在介紹汽車供應鏈背後，他特別點出一個更值得關注的主角：豐田汽車集團背後的唯一綜合商社「豐田通商」。

而這家企業，也正是台灣ETF「中信日本商社（00955）」的重要持股之一。

豐田通商：從鋼板、零組件到中古車流通 掌握豐田汽車的全球供應鏈

阿格力解釋，豐田通商在豐田集團內的角色，有別於一般人熟悉的車廠，它是掌握供應鏈與全球物流的核心公司：

負責進口製造汽車所需的鋼板、零組件

對外輸出整車、原料與零組件

建立完整的後勤供應鏈系統、包含零售體系、租賃與中古車流通

涵蓋醫療、零售、綠能基礎建設等多元事業

營運範圍遍及全非洲54個國家

阿格力指出，豐田通商是「豐田汽車能全球賣車」的真正底氣。

與台灣關係密切：入股大成鋼、國瑞MPV 回銷日本皆由其供應關鍵零件

影片中也提到，台灣在這個供應鏈中並非旁觀者。

2025年9月，豐田通商正式入股大成鋼，共同進軍美國市場，確保電動車與汽車零件的原料供應。

國瑞汽車在台生產的NOAH、VOXY MPV，近期傳出將回銷日本，而其中關鍵原件便由豐田通商供應。

阿格力表示，這代表台灣在豐田供應鏈中扮演越來越重要的角色。

日圓政策＋非洲爆發成長帶動獲利 財報明確調升全年預期

阿格力引用豐田通商最新財報指出：

日本新政府推動偏向日圓貶值的政策

對以出口為主的豐田通商形成直接助益

汽車銷售強勁成長

公司因此上調全年稅後淨利200億日圓

最令他驚訝的，是公司獲利來源的地區分布。

豐田通商獲利最高的地區，並不是日本或歐洲，而是「非洲」

2024年非洲汽車銷量達5萬6906台，占整體4成，在海內外的事業布局包含醫療、零售、綠能基礎建設等。

其在非洲營收由2017年的5,000億日圓，成長至2024年的1.5兆日圓，七年成長三倍，且預期未來十年仍可再成長三倍。

阿格力認為，這類跨區域的多角經營能力，是豐田通商最具代表性的價值。

00955中信日本商社：日本商社主題ETF中 豐田通商是第六大持股

阿格力點名一個台灣投資人可透過ETF參與的方式：中信日本商社（00955）。

00955的設計聚焦在「日本商社」，前五大持股為巴菲特長期看好的武田五大商社，而：

第六大持股正是豐田通商

阿格力提到，00955的股價相對親民，一張僅需一萬多元，不僅易入手，其規模與受益人數今年以來成長也明顯增加（四倍以上），成為市場最受關注的日股ETF之一。

